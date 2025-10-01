Rejtélyes égi jelenség Szeged felett: Te láttál már antikrepuszkuláris sugarakat?

Van, amikor az égbolt olyan varázslatos arcát mutatja, hogy az ember szinte a szemének sem hisz. Egy-egy napnyugta már önmagában is lélegzetelállító, de ha szerencsénk van, még különlegesebb égi jelenséget is láthatunk. Szeptember 30-án ritka, de annál látványosabb égi jelenséget kapott lencsevégre egy magyar viharvadász Szegeden: antikrepuszkuláris sugarak jelentek meg az égen.
A krepuszkuláris sugarak fény-árnyék sávok, amelyek napkelte vagy napnyugta idején látszanak az égen, amikor a Nap fénye áttör a felhők közötti réseken; ugyanezeknek a sugaraknak a ellenoldali folytatását antikrepuszkuláris sugaraknak, vagy más néven alkonyati ellensugárnak nevezzük. A sugarakat a felhők közötti rések, valamit a levegő páratartalma teszi láthatóvá, a horizoton pedig összetartanak.
A jelenség ritka, hiszen tiszta levegő, megfelelő felhők és szerencsés fényviszonyok kellenek hozzá. Nem csoda, ha sokan először azt hiszik, UFO-jelenséget, vagy valami természetfeletti dolgot látnak. Tehát legközelebb, ha naplementét csodálunk, akkor ne csupán a napot nézzük, hanem érdemes hátrafordulni, mert lehet, hogy éppen az égbolt egyik legmisztikusabb csodája bontakozik ki.
