Ledöbbentek az UFO-vadászok: fényes nappal repült át az égen a rejtélyes háromszög alakú UFO

Új felvételek kerültek napvilágra egy rejtélyes tárgyról, amely fényes nappal repült át Texas felett. A felvételt UFO-vadászok hozták nyilvánosságra, de mindenkit megdöbbentettek.
Az észlelés szeptember 8-án történt Trentonban, helyi idő szerint nem sokkal este 8 óra után, amikor két szemtanú észrevette a piramis alakú tárgyat, amint kelet felé haladt legalább két percen keresztül. Az egyik texasi lakos, aki a saját birtokán tartózkodott a jelenség idején, ráközelített és tiszta videót tudott készíteni az állítólagos szerkezetről, amikor az előbukkant egy közeli fasor mögül körülbelül 30 méterrel a levegőben.
A szemtanú, aki felvételét elküldte a Nemzeti UFO Jelentőközpontnak (NUFORC), hozzátette, hogy a sötét színű háromszög bronzosnak tűnt, és vagy sugárzó, vagy lüktető fény vette körül széleit. Bár a szemtanú megjegyezte, hogy a tárgy formát változtatott, több mint 60 másodpercig, amíg a kamerájával követni tudta, végig egyenes éleket és háromszög, illetve piramis alakot vett fel.
A NUFORC, egy önkéntesek által működtetett nonprofit szervezet, amely 1974 óta gyűjti az UFO-észleléseket, megjegyezte, hogy az objektum akár egyszerű lufi is lehetett, az amerikai katonai tisztviselők pedig továbbra is fenntartják, hogy nincs meggyőző bizonyíték a földönkívüliekkel való kapcsolatra.
Ez az eset egyike volt annak a tíznek, amelyet csak Texasból jelentettek a NUFORC-nak az elmúlt három hétben. Továbbá ez a legújabb észlelés egy állítólagos fekete háromszög szerkezettel, amelyet idén több alkalommal láttak az Egyesült Államok felett repülni.
Ez a háromszög állítólag 30–50 km/h sebességgel ment, ahogy egyre magasabbra emelkedett, majd eltűnt a távolban. A szemtanú hozzátette, hogy a repülő tárgy egyáltalán nem adott ki hangot, és körülbelül 2 méter hosszú lehetett.
Csak idén már legalább 20 alkalommal jelentettek hangtalan fekete háromszögeket az Egyesült Államok felett. Ezek az észlelések a szemtanúk közelében lassan repülő háromszögektől egészen nagyobb szerkezetekig terjedtek, amelyek nagy magasságban nagy sebességgel száguldoztak.
Májusban egy másik texasi lakos azt állította, hogy egy hatalmas fekete háromszöget látott, amely futballpálya méretű volt, halványzöld fényekkel. Egy nappal a trentoni eset előtt valaki Hudson Fallsban, New York államban figyelt meg egy hasonló UFO-t mintegy 9 ezer méteres magasságban.
Nem volt hangja. Egy nagy, fekete szerkezet volt, fehér fényekkel a szélein
- jelentette a szemtanú a NUFORC-nak.
Texas az egyik legnagyobb csomópontnak számít UFO-észlelések terén. Az évek során érkezett több ezer jelentés közül több mint 6500 texasi észlelésről számoltak be.
A háromszög vagy piramis alakú UFO-k mára a leggyakoribb észlelések közé tartoznak az önjelölt UFO-szemtanúk körében. Matthew Brown, egykori amerikai nemzetbiztonsági tisztviselő, aki később kormányzati bennfentessé vált, áprilisban azt állította, hogy látott titkos jelentéseket, amelyek állítólag katonai kapcsolatfelvételt dokumentáltak ilyen típusú szerkezetekkel.
Brown szerint egy titkos haditengerészeti művelet során a Csendes-óceánon egy hatalmas, fekete, háromszög alakú UFO vált láthatóvá a semmiből több orosz hadihajó felett - írta a Daily Mail.
