Ledöbbentek az UFO-vadászok: fényes nappal repült át az égen a rejtélyes háromszög alakú UFO

Új felvételek kerültek napvilágra egy rejtélyes tárgyról, amely fényes nappal repült át Texas felett. A felvételt UFO-vadászok hozták nyilvánosságra, de mindenkit megdöbbentettek.

UFO-vadászok hozták nyilvánosságra a zavarba ejtő felvételt, de nem ez az első ilyen észlelés (Képünk illusztráció) Fotó: New Africa / Shutterstock

Fényes nappal kapták lencsevégre az UFO-t

Az észlelés szeptember 8-án történt Trentonban, helyi idő szerint nem sokkal este 8 óra után, amikor két szemtanú észrevette a piramis alakú tárgyat, amint kelet felé haladt legalább két percen keresztül. Az egyik texasi lakos, aki a saját birtokán tartózkodott a jelenség idején, ráközelített és tiszta videót tudott készíteni az állítólagos szerkezetről, amikor az előbukkant egy közeli fasor mögül körülbelül 30 méterrel a levegőben.

A szemtanú, aki felvételét elküldte a Nemzeti UFO Jelentőközpontnak (NUFORC), hozzátette, hogy a sötét színű háromszög bronzosnak tűnt, és vagy sugárzó, vagy lüktető fény vette körül széleit. Bár a szemtanú megjegyezte, hogy a tárgy formát változtatott, több mint 60 másodpercig, amíg a kamerájával követni tudta, végig egyenes éleket és háromszög, illetve piramis alakot vett fel.

A NUFORC, egy önkéntesek által működtetett nonprofit szervezet, amely 1974 óta gyűjti az UFO-észleléseket, megjegyezte, hogy az objektum akár egyszerű lufi is lehetett, az amerikai katonai tisztviselők pedig továbbra is fenntartják, hogy nincs meggyőző bizonyíték a földönkívüliekkel való kapcsolatra.

Bejelentések tömkelege érkezett az elmúlt időszakban Texasból

Ez az eset egyike volt annak a tíznek, amelyet csak Texasból jelentettek a NUFORC-nak az elmúlt három hétben. Továbbá ez a legújabb észlelés egy állítólagos fekete háromszög szerkezettel, amelyet idén több alkalommal láttak az Egyesült Államok felett repülni.

Ez a háromszög állítólag 30–50 km/h sebességgel ment, ahogy egyre magasabbra emelkedett, majd eltűnt a távolban. A szemtanú hozzátette, hogy a repülő tárgy egyáltalán nem adott ki hangot, és körülbelül 2 méter hosszú lehetett.

Csak idén már legalább 20 alkalommal jelentettek hangtalan fekete háromszögeket az Egyesült Államok felett. Ezek az észlelések a szemtanúk közelében lassan repülő háromszögektől egészen nagyobb szerkezetekig terjedtek, amelyek nagy magasságban nagy sebességgel száguldoztak.