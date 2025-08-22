Pusztító égi jelenség érte el hazánkat - Galéria!

Egyik napról a másikra hatalmasat zuhant a hőmérő higanyszála. Augusztus 20-a után viharos széllel és esővel jött a lehűlés. Csütörtök este Horvátország felől érkezett szupercella elérte hazánkat, például Győr-Moson-Sopron vármegyében is észlelték. A félelmetes égi jelenségről lélegzetelállító fotókat készített egy magyar viharvadász, még mielőtt átlépte volna a határunkat.

A pusztító szupercella Fotó: Sütő's Photography

Felhőszakadást és villámlást hozott a szupercella

A magyar viharvadász Horvátországban fotózta le azt a szupercellát, ami később, csütörtök este elérte Magyarországot is.

Az elképesztő fények és színek mellett komoly porvihar kísérte, majd hazafelé körülbelül 200 kilométert jöttem felhőszakadás intenzitású esőben, irdatlan sok közeli villám kíséretében, csodás volt

– emlékezett vissza a viharvadász.

