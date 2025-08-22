Pusztító égi jelenség érte el hazánkat - Galéria!

Egyik napról a másikra hatalmasat zuhant a hőmérő higanyszála. Augusztus 20-a után viharos széllel és esővel jött a lehűlés. Csütörtök este Horvátország felől érkezett szupercella elérte hazánkat, például Győr-Moson-Sopron vármegyében is észlelték. A félelmetes égi jelenségről lélegzetelállító fotókat készített egy magyar viharvadász, még mielőtt átlépte volna a határunkat.
A magyar viharvadász Horvátországban fotózta le azt a szupercellát, ami később, csütörtök este elérte Magyarországot is.
Az elképesztő fények és színek mellett komoly porvihar kísérte, majd hazafelé körülbelül 200 kilométert jöttem felhőszakadás intenzitású esőben, irdatlan sok közeli villám kíséretében, csodás volt
– emlékezett vissza a viharvadász.
A felhők zivatarláncokba rendeződhetnek, amikor egy forró, meleg periódust egy markáns hidegfront szakít meg. A zivatarláncok szabályosan rendezett viharfelhők, amelyek akár több kilométer hosszúságúak is lehetnek. Ezekben a láncokban kialakulhatnak fejlett zivatarfelhők is, amelyeket szupercellának nevezünk. A szupercella hevesebb, mint egy átlagos cella vagy zivatarfelhő, mert a szupercellából akár 2 centiméteres, vagy nagyobb jég is hullhat, akár óránkénti 100 kilométeres sebességű széllökés is lehetséges, valamint a villámok száma percenként meghaladhatja a 80 ezer kisülést. Egy szupercellából akár tornádó is kialakulhat, bár ez Magyarországon elég ritka.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.