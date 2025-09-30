Sietett: 50 helyett 111 km/ hajtott a száguldó magyar sofőr

A rendőrséget rengeteg közúti balesethez kellett riasztani, miután ittas sofőröket, valamint a szabályokat be nem tartó autósok okoztak fennakadásokat a közlekedésben.

A rendőrség rengeteg szabálysértőt fogott el: sokaknak a jogosítványát is bevonták Fotó: Police.hu

A rendőrség figyelmeztet: nincs kegyelem a szabályszegőknek

A közlekedési szabályok és sebességkorlátozások egyesek szerint azért léteznek, hogy átlépjék őket, erről tanúskodik a rendőrség heti közlekedésrendészeti összefoglalója. A rendőrök nem unatkoztak az elmúlt héten sem Bács-Kiskunban: gyorshajtókat, ittas vezetőket füleltek le, egy nő ellen pedig bírósági eljárás is indult. - olvasható a Baon.hu cikkében.

Az elmúlt héten összesen 2639 sofőrt mértek be, akik túllépték a megengedett sebességet. A legkirívóbb esetek között volt, amikor valaki 50 helyett 109-cel, egy másik autós pedig 111 km/órával hajtott. Egy harmadik járművezető 90 helyett 173 km/órával száguldott. Mindhármukra 210 ezer forintos bírságot szabtak ki.

Ittas sofőrök és balesetek

A rendőrség minden esetben bevonja annak a jogosítványát, aki alkohol hatása alatt ül volán mögé, és eljárást is indít ellene. Ennek ellenére egy hét alatt 23 ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból, egyikük balesetet is okozott. Összességében 47 közúti balesethez riasztották a hatóságokat a megyében, amelyek közül 24 esetben személyi sérülés is történt.

Egy különösen szabályszegő sofőr esete

Egy 53 éves nő ellen indult büntetőeljárás a Kiskőrösi Rendőrkapitányságon egy szeptember 28-án, Bócsa közelében történt ügy miatt. A nő ittasan ült a volán mögé, ráadásul nem rendelkezett vezetői engedéllyel, és korábban már eltiltották a járművezetéstől, éppen jogosítvány nélküli vezetés miatt. Ittas vezetés és eltiltás alatti vezetés gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették. A nyomozás másnap, szeptember 29-én lezárult, az ügy iratait pedig átadták az ügyészségnek.