Elárulta az orvos, miért rángatózol éjszaka

Egy orvos elárulta, mi áll az alvás közbeni rángatózás jelenségének hátterében. De nyugi, nem kell aggódni, nem jelent rosszat.

Az orvos szerint nem jelent betegséget vagy rosszat az éjszakai rángás

Az orvos megnyugtat: nincs ok az aggodalomra

Sokaknak ismerős az érzés: éppen elnyomna az álom, amikor hirtelen megrándul a lábunk vagy karunk, mintha zuhannánk valahonnan. Ez a furcsa „twitch” olykor annyira erős, hogy még a szívünk is megugrik tőle, és percekig nehéz visszaaludni. Dr. Amir Khan megnyugtatott mindenkit: teljesen normális jelenségről van szó, semmi ok az aggodalomra. - írja a LADbible cikke.

A szakértő elmondta, hogy az orvosi neve hypnic jerk. „Amikor elalvás közben az izmok ellazulnak, az agy tévesen úgy érzékeli, hogy zuhansz. Ilyenkor gyors jelet küld a testednek, hogy ‘kapjon el’, ezért rántod meg magad” – magyarázta. Egyes tudósok szerint ez egy ősi túlélési reflex, amely még abból az időből maradt ránk, amikor az emberek fákon aludtak: a hirtelen rándulás megakadályozhatta, hogy valóban leessenek. A hypnic jerk ártalmatlan, de nagyobb eséllyel fordul elő, ha valaki stresszes, későn iszik koffeint, vagy extrém fáradt.

Ha legközelebb megtörténik, ne ijedj meg, ez csak az agyad kis furcsasága

– mondta dr. Khan.

A kommentelők is megosztották élményeiket: „A férjem minden éjjel majdnem kiugrik az ágyból” – írta egyikük. Más pedig hozzátette: „Nálam is gyakran előfordul, és mindig ijesztő.”

Dr. Khan egy másik videóban egy másik alvásjelenségről is beszélt: az alvási paralízisről. „Ijesztő érzés, ugye? Ez akkor történik, amikor az agy felébred, de a test még nem” – mondta. REM-fázisban az izmok ideiglenesen kikapcsolnak, hogy ne játsszuk el a saját álmainkat. Ha valaki ebben a szakaszban ébred fel, átmenetileg képtelen mozogni, sőt, mellkasi nyomást, árnyékokat vagy alakokat is láthat. „Az agy ilyenkor félig még álomban, félig már ébren van” – magyarázta.

Bár félelmetesnek tűnhet, az alvási paralízis is ártalmatlan. Vagyis: nincs miért aggódni, aludj nyugodtan!