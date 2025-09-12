Így él ma Toldy Mária, 87 éves a Táncdalfesztivál első győztese

A Sanremói Táncdalfesztivál adta az ötletet, hogy legyen hasonló hazai rendezvény, majd 1966 februárjában a Magyar Televízió bejelentette, hogy nyáron megrendezik a magyar verziót. Az első hazai Táncdalfesztivált 1966. július 7-e és augusztus 20-a között bonyolították le, az Erkel Színházból közvetítette a Magyar Televízió a döntőt, noha, eleinte még arról volt szó, hogy Tihanyban lesz a finálé. Az elődöntőkkel együtt négy adás készült, az akkori mezőnyben voltak már ismert előadók – mint Toldy Mária –, és fiatalok egyaránt.

Toldy Mária már 1966 előtt is ismert volt

(Fotó: Szebellédy Géza/MTI)

Toldy Mária a Más ez a szerelem című dalával megosztott első díjat, és előadói díjat nyert, Kovács Kati volt a másik győztes abban az évben. Toldy Mária akkor már országosan ismert énekesnő volt. „1960-ban indult a Magyar Rádióban egy táncdalstúdió, ahol tehetséges fiatalokat gyűjtöttek össze, Balassa P. Tamás volt a tanárunk” – mesélte a Bors megkeresésére, hozzátéve, hogy Mátrai Zsuzsa, Sárosi Katalin, Koós János, Aradszky László voltak a pályatársai, többek között.

Már a Táncdalfesztivál előtt ismert volt

Az első hazai Táncdalfesztivál előtt már olyan slágerei voltak, mint a 20 éves vagyok, a Barna bőrű hableány, vagy a Békaszerenád. „Egy rajongó kislány leírta, hogy 135 dalt vettek fel velem a rádióban. A férjem, Malek Miklós zeneszerző volt az, aki folyamatosan rendbe rakta hangszereléseivel a dalok hiányosságait” – emlékezett.

Toldy Mária 1966-ban, az első Táncdalfesztiválon

(Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán)

Az 1966-os Táncdalfesztivál még nagyobb ismertséget hozott Toldy Máriának. Egy televízió, egy csatorna volt, gyakorlatilag nem voltak emberek az utcán, amikor a dalverseny döntőjét közvetítették. „Sikerem volt, megismertek, az utcán megfogták a kezem, megsimogattak, éreztem a szeretetet. Az első fesztivál izgalmas, megismételhetetlen hangulatú volt, ha meghallom a szignált, ma is összerándul a gyomrom” – mesélte a Borsnak az énekesnő.

„Csak addig izgultam, amíg ki nem jutottam a színpadra, utána már megnyugodtam. A színpadon aztán mindent beleadtam, de nem volt bennem olyan vágy, hogy meg kell nyernem a Táncdalfesztivált” – emlékezett.