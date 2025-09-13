Ilyenkor történik a legtöbb vadbaleset: ezt érdemes tudni a kárrendezésről

Nagyjából október végéig tart az az időszak, amikor a szarvasok szinte vakon közlekednek és néha az autósok elé is kiugranak. Ilyenkor fokozott figyelemmel érdemes közlekedni, ha pedig vadbalesetet szenvedünk, a következőt érdemes tenni.
A rendőrség szerint az őszi hónapokban nemcsak a természet változik látványosan, hanem a vadállatok viselkedése is. Ilyenkor zajlik ugyanis a szarvasok nászidőszaka, ami az ország számos területén megnöveli a közlekedési balesetek kockázatát. Szarvasbőgés idején különösen óvatosan kell vezetni, főleg a táblával kijelölt, illetve az erdős, bokros, mezőkkel szegélyezett útszakaszokon.
Főleg ezek a vadak jelentenek most veszélyt közlekedőkre
Hazánk legnagyobb testű, kérődző vadja a gímszarvas. Egy személygépkocsi 4-4,5 méter hosszú, a súlya 1,5-2 tonna, mégis könnyen totálkárosra törhet, ha összeütközik egy gímszarvas bikával. Ez utóbbi ugyanis akár 250 centiméter hosszú, marmagassága 150 centiméter, testtömege pedig 300 kilogramm is lehet.
Amennyiben az óvintézkedések ellenére a szarvassal mégis megtörténik az ütközés, azonnal állítsuk le a járművet, kapcsoljuk be a vészvillogót és helyezzük ki az elakadásjelző háromszöget. Ne közelítsük meg az állatot, mert súlyosan sérült állapotban még a szokottnál is agresszívebben viselkedhet. Az elpusztult állat teteme a vadásztársaságot illeti, elvitele lopásnak minősül! Vadbaleset esetén értesítsük a rendőrséget a 112-es központi segélyhívó számon, ők pedig értesítik az illetékes vadásztársaságot. Ha van megfelelő biztosításunk, mielőbb jelentsük a kárt a biztosító felé is, amihez majd csatolni kell a vadászati szerv által kiállított jegyzőkönyvet is!
A vadgazdálkodási törvény 2023. júliusi módosítása óta a vaddal való ütközésért csaknem minden esetben az autó vezetője a felelős, és ha a vad elpusztult, akkor annak értékét is neki kell megtérítenie. A vadásztársaságok felelőssége elsősorban akkor állapítható meg, ha a vad vadászat, hajtás-űzés során bukkan fel az úttesten, illetve az úthoz túl közel (200 méteren belül) telepítettek etető-itatót a vadak számára, illetve a gyorsforgalmi úton bekövetkező vadbaleset kapcsán jó eséllyel megállapítható a gyorsforgalmi út kezelőjének felelőssége. Ezektől eltérő esetben szinte kivétel nélkül az autósnak kell megfizetnie a saját kárát és a szarvas árát is.
A bekövetkező vadbalesetek kárainak megtérítésében csak a teljes körű casco, illetve a vadkárra kötött kiegészítő biztosítás segítheti a pórul járt autósokat- figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ). Maga a kötelező biztosítás ugyanis nem nyújt védelmet a saját kárra, mivel az baleset okozásakor csupán az érintett vétlen károsultaknak térít. Vagyis az egyik dolog amit az autósok tehetnek az az, hogy külön biztosítást kötnek vadkárra!
