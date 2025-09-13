Ilyenkor történik a legtöbb vadbaleset: ezt érdemes tudni a kárrendezésről

Nagyjából október végéig tart az az időszak, amikor a szarvasok szinte vakon közlekednek és néha az autósok elé is kiugranak. Ilyenkor fokozott figyelemmel érdemes közlekedni, ha pedig vadbalesetet szenvedünk, a következőt érdemes tenni.

Egy vadbaleset komoly költségekkel jár, megfelelő biztosítás híján mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. / Fotó: Unsplash

Komoly veszélyt jelent a közlekedőkre a szarvasbőgés

A rendőrség szerint az őszi hónapokban nemcsak a természet változik látványosan, hanem a vadállatok viselkedése is. Ilyenkor zajlik ugyanis a szarvasok nászidőszaka, ami az ország számos területén megnöveli a közlekedési balesetek kockázatát. Szarvasbőgés idején különösen óvatosan kell vezetni, főleg a táblával kijelölt, illetve az erdős, bokros, mezőkkel szegélyezett útszakaszokon.

Mit tehetünk a vadbalesetek elkerülése érdekében?

Fokozottan figyeljünk az utakon, főleg a reggeli és esti órákban, mivel ilyenkor a legaktívabbak az állatok.

Kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat ha az úttesten szarvas jelenik meg, a hirtelen kikerülés sokszor nagyobb veszélyt jelenthet, mint a fékezés.

Mindig legyen bekapcsolva az autóban a biztonsági öv, hiszen ütközés esetén ez életet menthet.

Ha egy állat átmegy az úton, számítani kell arra, hogy követi a többi is.

Főleg ezek a vadak jelentenek most veszélyt közlekedőkre Hazánk legnagyobb testű, kérődző vadja a gímszarvas. Egy személygépkocsi 4-4,5 méter hosszú, a súlya 1,5-2 tonna, mégis könnyen totálkárosra törhet, ha összeütközik egy gímszarvas bikával. Ez utóbbi ugyanis akár 250 centiméter hosszú, marmagassága 150 centiméter, testtömege pedig 300 kilogramm is lehet.

Mit tegyünk, ha vadbalesetet szenvedtünk?

Amennyiben az óvintézkedések ellenére a szarvassal mégis megtörténik az ütközés, azonnal állítsuk le a járművet, kapcsoljuk be a vészvillogót és helyezzük ki az elakadásjelző háromszöget. Ne közelítsük meg az állatot, mert súlyosan sérült állapotban még a szokottnál is agresszívebben viselkedhet. Az elpusztult állat teteme a vadásztársaságot illeti, elvitele lopásnak minősül! Vadbaleset esetén értesítsük a rendőrséget a 112-es központi segélyhívó számon, ők pedig értesítik az illetékes vadásztársaságot. Ha van megfelelő biztosításunk, mielőbb jelentsük a kárt a biztosító felé is, amihez majd csatolni kell a vadászati szerv által kiállított jegyzőkönyvet is!