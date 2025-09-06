Elkezdődött a szarvasbőgés: az utakon és az erdőkben is óvatosabban érdemes közlekedni ilyenkor!

Kezdetét vette hazánkban a szarvasbőgés, ami nagyjából október végéig tart majd. Ilyenkor az akár több száz kilós állatok szinte vakon közlekednek és néha az autósok elé is kiugranak, ezért fokozott figyelemmel érdemes közlekedni. Emellett az erdőkben túrázóknak is oda kell figyelniük ebben az időszakban!

Megkezdődött a szarvasok párzási időszaka, az úgynevezett szarvasbőgés. Fotó: Unsplash

Komoly veszélyt jelent a közlekedőkre a szarvasbőgés

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint az őszi hónapokban nemcsak a természet változik látványosan, hanem a vadállatok viselkedése is. Ilyenkor zajlik ugyanis a szarvasok nászidőszaka, ami az ország számos területén megnöveli a közlekedési balesetek kockázatát. Szarvasbőgés idején különösen óvatosan kell vezetni, különösen a táblával kijelölt, illetve az erdős, bokros, mezőkkel szegélyezett útszakaszokon. A vadbalesetek elkerülése érdekében a következőt tanácsolják:

fokozottan figyeljenek az autósok a reggeli és esti órákban, mivel ekkor a legaktívabbak az állatok,

kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat ha az úttesten szarvas jelenik meg, a hirtelen kikerülés sokszor nagyobb veszélyt jelenthet, mint a fékezés,

mindig legyen bekapcsolva az autóban a biztonsági öv, hiszen ütközés esetén ez életet menthet,

ha egy állat átmegy az úton, számítani kell arra, hogy követi a többi is,

amennyiben az óvintézkedések ellenére a szarvassal mégis megtörténik az ütközés azonnal állítsuk le a járművet, kapcsoljuk be a vészvillogót és helyezzük ki az elakadásjelző háromszöget,

ne közelítse meg senki az állatot, mert súlyosan sérült állapotban még a szokottnál is agresszívebben viselkedhet,

vadbaleset esetén értesítsük a rendőrséget a 112-es központi segélyhívó számon.

Főleg itt kell vadveszélyre számítania az autósoknak

A szarvas veszély nem egyforma mértékű az országon belül: a legnagyobb esélyünk a Dunántúlon lesz arra, hogy nagyvadat lássunk, ezen belül is Somogy, Tolna, Baranya, Zala rendelkezik a legnagyobb állománnyal. A Bakony és vidékének útjain is gyakori a gímszarvas- írja a kozlekedésbiztonsag.kti.hu

Sokan szeretnék ilyenkor élőben is hallani a szarvasbőgést. Fotó: Forrás: erdeiprogramok.hu

A kirándulóknak is érdemes fokozottan figyelnie

Rájuk nem feltétlen a szinte vakon rohanó szarvasok jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem az, hogy a szarvasbőgés időszaka a vadgazdálkodás legaktívabb időszaka is egyben. Mivel ebben az időszakban sokan kíváncsiak a szarvasbikák legendás udvarlására, az Országos Vadászkamara a természetjáróknak azt tanácsolja, hogy aki túrázni indul, délutánig mindenképpen hagyja el az erdő területét, mivel a vadásztatások aktív időszaka is ilyenkor van, ezért gyakorlatilag életveszélybe is kerülhetünk, ha a helyszínen tartózkodunk.

Miért hallhatjuk szeptemberben a szarvasbőgést? A gímszarvas hímje (bika) szeptemberben keres párt, ilyenkor bőg, hogy a nőstényeket vonzza és a rivális bikákat elriassza.

Több helyen látogatási tilalmat is elrendelnek ilyenkor

A Gemenc Zrt. 2025. augusztus 29-től szeptember 26-ig mindennap 16 órától, másnap reggel 8 óráig részleges erdőlátogatási tilalmat rendelt el. Kérik, hogy ebben az időszakban az erdőlátogatók ne tartózkodjanak a területen!

A somogyi erdőkben az intenzív vadászati tevékenységgel járó balesetveszély elkerülése érdekében 2025. szeptember 1. és 2025. szeptember 30. között minden nap délután 16:00 és másnap reggel 9:00 között erdőlátogatási korlátozást vezettek be. A korlátozás nem érinti a kijelölt turistaútvonalakat!

A zalai erdőkben is hasonló a helyzet: a Zalaerdő Zrt. értesíti a természetjárókat, hogy szeptember hónapban minden nap délután 16 óra és reggel 9 óra közötti időszakban az üzemi vadászterületein intenzív szarvasvadászatot folytat és arra kérnek mindenkit, hogy nappal, reggel 9 és délután 16 óra között túrázzanak.

Az ősz beköszöntével a Bakonyerdő Zrt. is arra figyelmeztet, hogy a bőgési időszakban a vadászterületeken fokozott vadászati tevékenység folyik, ezért a Farkasgyepűi, Devecseri, Pápai és Bakonyszentlászlói Erdészet által kezelt területeken 2025. szeptember 1. és október 30. között naponta 09.00–16.00 órai időszakra tervezük az erdőterületek látogatását!

A további korlátozásokról itt lehet tájékozódni.