Dermesztő: vadállat támadt rá egy férfire Magyarországon - Videó

Dermesztő: vadállat támadt rá egy férfire Magyarországon

2025. szeptember 02.
A férfi megsérült a támadás következtében.
Hátborzongató jelenetek zajlottak le Mezőfalván: egy megzavarodott szarvas megtámadott egy férfit, aki az állatot próbálta terelni.

A szarvastámadás következtében a férfi megsérült, és a helyszínen jelenleg várják a vadászok kiérkezését - számol be róla a duol.hu.

 

