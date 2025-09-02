Dermesztő: vadállat támadt rá egy férfire Magyarországon - Videó

Hátborzongató jelenetek zajlottak le Mezőfalván: egy megzavarodott szarvas megtámadott egy férfit, aki az állatot próbálta terelni.
A szarvastámadás következtében a férfi megsérült, és a helyszínen jelenleg várják a vadászok kiérkezését - számol be róla a duol.hu.
