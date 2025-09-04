Döbbenetes: Önkormányzati képviselőt öklelt fel a szarvasbika Mezőfalván - videó

Pethes Bálint megtudta, hogy a gímszarvas a Honvéd utcában sétálgat az autók között. Odasietett és kocsijával próbálta útját állni, majd terelgetni, hogy nehogy egy forgalmasabb útra menjen. Akciója közben videót is készített.

Gímszarvas mászkált Mezőfalva utcáin.

A szarvas viszont nem akart engedelmeskedni, és a képviselő felé vette az útirányt. Az állatkertben is dolgozó Pethes Bálint, nem futott el és nem is fordított hátat az állatnak. Felkészült a támadásra.

…Így a szarvak közé tudtam fordulni és meg tudtam ragadni azokat! Arra nem voltam felkészülve, hogy mint egy rongybabát felkap és fordul velem együtt legalább kettőt

– írta. Pethesnek csak a kezét döfte meg az állat. Ketten siettek a segítségére, hogy megússza a bikával való találkozást.

Ezt követően döntöttek úgy, hogy hívják az Önkéntes Tűzoltókat, ahol egyébként Pethes Bálint is tag. A megérkező rendőrök hivatásos vadásszal terelgették az állatot, ám nem ment ki a faluból, így lelőtték a szarvast.

A képviselő, mindezt már nem láthatta, mert a kórházban megröntgenezték a kezét és össze is varrták a zúzodott kart.

Sajnáljuk, de ennél többet szarvasbika életéért szerintem még nem küzdöttek

– írta posztjában.