Rossz hírt kaptak a magyar autósok: emelkedik az üzemanyag ára, íme a részletek

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 09:27
A hír főként a benzineseket érinti rosszul.
Többet kell fizetniük tankolásnál az autósok egy részének, miután kedden, szeptember 16-án változás történik az üzemanyagok árában. A benzin beszerzési ára ugyanis literenként bruttó 2 forinttal emelkedik, a gázolaj nagykereskedelmi ára azonban nem változik – közölte a holtankoljak.hu.

A hétvégi árkorrekciók után a mai napon, szeptember 15-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon: 

95-ös benzin: 589 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter 

 

