Rossz hírt kaptak a magyar autósok: emelkedik az üzemanyag ára, íme a részletek

Többet kell fizetniük tankolásnál az autósok egy részének, miután kedden, szeptember 16-án változás történik az üzemanyagok árában. A benzin beszerzési ára ugyanis literenként bruttó 2 forinttal emelkedik, a gázolaj nagykereskedelmi ára azonban nem változik – közölte a holtankoljak.hu.

Növekszik a benzin üzemanyagának ára. Fotó: bors

A hétvégi árkorrekciók után a mai napon, szeptember 15-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon:

95-ös benzin: 589 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter