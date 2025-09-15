Rossz hírt kaptak a magyar autósok: emelkedik az üzemanyag ára, íme a részletek

Többet kell fizetniük tankolásnál az autósok egy részének, miután kedden, szeptember 16-án változás történik az üzemanyagok árában. A benzin beszerzési ára ugyanis literenként bruttó 2 forinttal emelkedik, a gázolaj nagykereskedelmi ára azonban nem változik – közölte a holtankoljak.hu.
95-ös benzin: 589 Ft/liter
Gázolaj: 589 Ft/liter
