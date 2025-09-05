Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meglepő hír jött az üzemanyagárakról, ezt nem láttuk jönni

üzemanyag
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 13:13
gázolajbenzin
Kiderült, hogy érdemes-e holnapig várni a tankolással.

Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy drágult a benzin és a gázolaj is a töltőállomásokon, így nem meglepő, hogy az autósok folyamatosan figyelik a változásokat. A holtankoljak.hu most bejelentette, mi várható szeptember 6-tól, és biztos, hogy sokan meg fognak lepődni.

Karnok Csaba
Illusztráció / Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Kiderült, hogy szombattól se a benzin, se a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik – vagyis nem kell sietni a tankolással, ezek alapján maradnak a mai összegek.

Ez azt jelenti, hogy 1 liter benzin továbbra is átlagosan 591 Ft-ba kerül a töltőállomásokon, a gázolaj pedig 592 forintba. Az még egyelőre kérdéses, hogy jövő héten hogyan változik az üzemanyagok ára, de jelenleg annak is lehet örülni, hogy nem jön drágulás a hétvégén.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu