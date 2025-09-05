Meglepő hír jött az üzemanyagárakról, ezt nem láttuk jönni

Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy drágult a benzin és a gázolaj is a töltőállomásokon, így nem meglepő, hogy az autósok folyamatosan figyelik a változásokat. A holtankoljak.hu most bejelentette, mi várható szeptember 6-tól, és biztos, hogy sokan meg fognak lepődni.

Illusztráció / Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Kiderült, hogy szombattól se a benzin, se a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik – vagyis nem kell sietni a tankolással, ezek alapján maradnak a mai összegek.

Ez azt jelenti, hogy 1 liter benzin továbbra is átlagosan 591 Ft-ba kerül a töltőállomásokon, a gázolaj pedig 592 forintba. Az még egyelőre kérdéses, hogy jövő héten hogyan változik az üzemanyagok ára, de jelenleg annak is lehet örülni, hogy nem jön drágulás a hétvégén.