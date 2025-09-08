Fontos bejelentést tettek a üzemanyagárakról: ennek minden autós örülni fog

Holnap sem a benzin, sem a gázolaj árában nem kell változásra számítani - tudatta a honlapján a holtankoljak.hu. Így most érdemes lesz meglátogatni a töltőállomásokat.
A múlt heti változásokat követően a mai napon (2025.09.08-án) az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
