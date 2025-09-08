Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fontos bejelentést tettek a üzemanyagárakról: ennek minden autós örülni fog

benzin
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 17:05
üzemanyaggázolajtankolás
Érdemes lesz betérni a töltőállomásokra.

Holnap sem a benzin, sem a gázolaj árában nem kell változásra számítani - tudatta a honlapján a holtankoljak.hu. Így most érdemes lesz meglátogatni a töltőállomásokat.

benzinkút-tankolás-5
Sem a benzin, sem a gázolaj árában nem lesz változás keddtől Fotó: Takács József / Észak Magyarország

A múlt heti változásokat követően a mai napon (2025.09.08-án) az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu