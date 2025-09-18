Hátborzongató: élve ástak el egy újszülött kislányt!

Shahjahanpur körzetében egy döbbenetes történet rázta meg a helyieket, ahol egy pásztor állatai legeltetése közben halk újszülött sírást hallott a föld mélyéről. Amikor odalépett, megpillantott egy apró kezet, amely a talajból nyúlt ki. Azonnal riasztotta a falubelieket és a rendőrséget, akik kiásták a mindössze húsz napos kislányt – számolt be az esetről a BBC.

Az újszülött keze a föld alól bukkant ki, amikor egy pásztor arra járt és megmentette / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az újszülött életéért küzdenek az orvosok

A gyermeket válságos állapotban vitték a kórházba. Dr. Rajesh Kumar, az intézmény vezetője közölte, hogy a kislány légutait sár tömítette el, oxigénhiányban szenvedett, testét pedig rovar- és állatharapások borították. Bár kezdetben mutatott némi javulást, állapota ismét romlott, és fertőzés alakult ki nála.

„Kritikus az állapota, de mindent megteszünk, hogy életben maradjon”

– hangsúlyozta az orvos.

A rendőrség jelenleg keresi a szülőket, az ügybe gyermekvédelmi szervezeteket is bevontak. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet India egyik legsúlyosabb társadalmi problémájára: a lánygyermekek hátrányos megkülönböztetésére és a fiúk előnyben részesítésére. Ez a szemlélet nagyban hozzájárul az országban tapasztalható aránytalan nemi eloszláshoz.

Ez a tragédia nem egyedi, korábban is több hasonló eset került reflektorfénybe Indiában, rávilágítva a mélyen gyökerező társadalmi feszültségekre. - írja az Origo.