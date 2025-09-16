Videóban üzenet a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő édesapja

Különös videó jelent meg az interneten szombaton, amelynek hirtelen nyoma is veszett. A nagydorogi csecsemőgyilkosság kapcsán szólalt meg az édesapa, akinek feleségét gyanúsítják a kéthetes Zalán megölésével – írta meg a Feol.hu.

Megérkezett a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja a tárgyalásra

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Egy körülbelül hatperces felvételben szólalt meg a 20 éves édesapa, aki elmondta, hogy családja továbbra is hisz a gyilkossággal gyanúsított Viktória ártatlanságában. A nagydorogi tragédia augusztus 20-án történt: Viktória ekkor indult élete első sétájára kéthetes kisfiával, Zalánkával, akit babakocsiban tolt maga előtt. Röviddel később hazarohant, és kétségbeesve közölte családjával, hogy az újszülött eltűnt. A hozzátartozók azonnal riasztották a rendőrséget, akik még aznap megtalálták a kisbaba holttestét egy kukoricásban, mindössze néhány száz méterre a családi háztól. A falu lakóit teljes döbbenet érte a tragédia hírére.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság részletei tisztázatlanok

A mindössze két hetes Zalánt, pénteken helyezték örök nyugalomra. A temetésre titokban került sor, amelyen csak az édesapa és néhány közeli rokon vett részt. A hatóságok most minden részletet igyekeznek feltárni, hogy pontos képet kapjanak a megrázó ügy hátteréről.