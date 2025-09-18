Versbe önti fájdalmát SMA Patrícia: „Nincs kiút a betegségből”

Szegeden éli életét Gora Patrícia, aki a már jól ismert SMA izomsorvadásos betegség ellen küzd minden egyes új nappal. SMA Patrícia még csak másfél éves volt, amikor az életét megpecsételte a genetikai betegség, ami miatt azóta is kerekesszékhez van kötve.

SMA Patrícia / Fotó: Délmagyar

A 20 éves nő egyik legnagyobb álma volt, hogy kiadjon egy könyvet, telis tele a verseivel. A versírás ugyanis az, ami élete nagy részében túlsegítette a nehézségein. Most ez a vágya beteljesült, amiről a Délmagyar oldalának mesélt.

SMA Patrícia versbe foglalja érzéseit és gondolatait

A vármegyei portálnak a fiatal nő elárulta, hogy 12 éves korában kezdett el a költészettel foglalkozni. Először csak a szekrényfióknak írt, amik mára kitettek egy 75 oldalas kötetet.

„Vannak benne szerelmes versek, a természethez kötődő írások és a halállal, elmúlással foglalkozók is. Azért írtam ezeket, hogy másoknak segítsek. Hogy érezzék, ha ilyen gondolatok foglalkoztatják őket, nincsenek vele egyedül: életünk során ezen mindannyian átesünk” – vallotta be Patrícia, aki szeretne szavaival erőt adni a sorstársainak.

„Sokan azt gondolják, hogy így nem lehet teljes vagy boldog életet élni és hogy nincs kiút a betegségből. Szeretném, ha mindenkiben tudatosodna, hogy nincsenek egyedül” – mondta Patrícia, akinek sajnos rendre azzal kell szembesülnie, kerekesszékesként sokan előítéletesek vele szemben és meglepődnek, hogy tud verset írni.

Mi az a SMA ? A gerincet érintő izomsorvadás (más néven spinális izomatrófia, SMA) egy örökletes genetikai megbetegedés, amelynek vezető tünete a test izomzatának fokozatos elsorvadása, leépülése. Az izomsorvadás hátterében az izmok működését szabályozó idegek elhalása áll, amit egy fehérje elégtelen mennyiségben vagy minőségben történő termelődése okoz.





