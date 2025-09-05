Most jött: a rendőrség lelőtte a tanárát megkéselő diákot

Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 12:41 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 05. 13:23
Hajtóvadászat indult a késelő diák ellen, elkapták.

A Bors is beszámolt a szörnyű hírről, hogy Essenben egy diák megkéselte a tanárját az iskolában, majd elmenekült, a rendőrség pedig hajtóvadászatot indított ellene. A helyi média most megírta, hogy a rendőrség a késelés után nem sokkal bejelentést kapott egy gyanúsan viselkedő, az elkövető leírásának megfelelő személyről a parkban.

Illusztráció / Fotó: Unsplash

A rendőrség megpróbálta igazoltatni a fiút, aki ezek után késsel rohant feléjük – kénytelenek voltak lelőni, az állapotáról egyelőre nincsenek hírek.

A rendőrségi szóvivő megerősítette, hogy a lelőtt fiú volt az iskolai késelés elkövetője. Állítólag egy 18 éves diákról van szó, aki a támadás után azonnal elmenekült – a pontos körülményekről egyelőre nincs információ.

 

