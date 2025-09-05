Holttestet találtak a Dunában, mindent elleptek a rendőrök

Mindent elleptek a rendőrök a Dunánál, miután egy férfi holttestére bukkant Pozsonyban a Dvorak rakpartnál. Az elhunytat a folyóban találták, a hír a holttestről a hatóságokhoz szeptember 5-én, péntek reggel 7 körül érkezett. Az elhunyt személyazonossága egyelőre ismeretlen. A helyszínre a rendőrök mellett orvosszakértő is érkezett, a vizsgálat és a nyomozás jelenleg is tart – írja a Parameter.sk.

Holttestek találtak a Dunában / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)