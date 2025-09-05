Most érkezett: megkéselte tanárját egy diák, hajtóvadászat indult ellene

Szörnyű hír rázta meg a németországi Essen lakosságát, ugyanis egy diák megkéselte a tanárját az iskolában. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult, de egyelőre nem lehet többet tudni a megrendítő esetről, ugyanis a folyamatban lévő nyomozás miatt jelenleg nem osztott meg több információt a rendőrség – derült ki.