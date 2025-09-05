Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Kommandósok keltették drogkereskedő párost - videón az elfogásuk

bűncselekmény
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 08:16 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 05. 08:23
dílerpárrendőrségakciókommandós
Rajtaütöttek a nyomozók a dílerpáron.

Látványos akció keretei között ütöttek rajta a kommandósok egy díler párra: az egyenruhások hajnali öt órakor ébresztették azt a 45 éves kiskunfélegyházi férfit, aki a gyanú szerint hónapokon át terjesztett kábítószert a városban.

Flashing,Lights,Of,The,Police,Car,Into,The,Checkpoint,In
Lecsaptak a kommandósok a dílerpárosra Fotó: Shutterstock

A kommandósok az akció során elfogták élettársát is, egy 20 éves nőt, aki részletes vallomást tett a közösen folytatott bűncselekményről – olvasható a rendőrség közleményében.

Elsőnek azt akarta, hogy áruljunk kristályt, de meggondolta magát, hogy ebből hamar bukta lesz, így inkább a fű mellett döntött

– mondta a drogterjesztő páros női tagja.

Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül, hogy a kábítószer egy adagját körülbelül 5000 forintért árulták. Voltak visszatérő vevőik is, akik akár heti több alkalommal is vásároltak tőlük.

A rendőrség – egy speciálisan kiképzett keresőkutya segítségével – átkutatta a pár lakóhelyét és azt a járművet, amellyel az „anyagbeszerző” utakat tették meg. A helyszíneken kábítószergyanús anyagokat találtak, melyeket szakértői vizsgálatnak vetettek alá.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság munkatársai a férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Élettársa szabadlábon védekezhet az eljárás során - számol be róla a baon.hu.

Látványos videón, ahogy a kommandósok rajtaütnek a dílerpáron:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
