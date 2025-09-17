Otthon Start: sokat lehet spórolni egy jó bankszámlával is!

Az Otthon Startos hitelből vásárolt ingatlanoknál több járulékos költség is felmerül, mint az illetékfizetés, az ügyvédi díjak vagy épp a foglaló, amit az eladóknak kell átutalni. Utóbbinak több tízezres költsége is lehet, de egy jó bankszámlával ezen is spórolhatunk!

Az utalási díjakon is spórolhatnak az Otthon Start igénylők. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Rástartoltak az emberek az Otthon Startra

Hihetetlenül népszerű az Otthon Start Program. Már több mint 5000 hiteligénylés érkezett be egy hét alatt a bankokhoz, az ingatlan.com adatai szerint pedig a program bejelentését követő első héten közel duplájára nőtt az ingatlanok iránti kereslet. A vásárlások előkészítése azonban nemcsak az ingatlanválasztásról szól: a foglaló kifizetésekor többmilliós összegeket kell majd átutalni az eladóknak, ami sokba kerülhet, de egy jó bankszámlával ezen is lehet spórolni.

Ingyen is megoldható, de több tízezer forint is lehet egy nagy összegű átutalás

A money.hu megvizsgálta, milyen díjakkal számolhatnak a vevők a különböző bankszámlák esetében a foglaló átutalásakor. Kiderült, hogy a pénzintézetek díjszabása közötti eltérés akár több tízezer forint is lehet. Egy 100 milliós ingatlannál a foglaló 10 millió forint, egy ekkora összeg átutalása a banki kondícióktól függően 0 forintba, de egyes esetekben akár 45.000 forintnál is többe kerülhet.

Mely bankoknál oldható meg ingyen a foglaló átutalása?

Az alábbi bankszámláknál díjmentes a példaként említett 10 millió forint átutalása:

Gránit Bank: Bajnok Plusz bankszámla,

KDB Bank: Net számlacsomag (akciósan),

UniCredit Bank: Mobil Aktív Plusz számlacsomag.

Ezeknél a bankoknál csak a tranzakciós illetéket kell kifizetni

Egy ekkora összeg átutalásáért 20.000 Ft tranzakciós illetéket is felszámolhat a bank, amennyiben nem vállalja át ennek a költségét, mint a fenti három bank. Csak tranzakciós illetéket felszámoló bankok:

Erste Bank: EgySzámla Díjcsomag,

K&H Bank: minimum plusz számlacsomag,

Raiffeisen Bank: Premium Banking számla.

Ezeknél a bankoknál banki díjat is felszámolnak a tranzakciós díj mellé

MBH Bank: Kedvezmény Plusz számlacsomag, 20.134 Ft utalási költség,

CIB Bank: ECO Bankszámla, 25.364 Ft utalási költség,

OTP Bank: Smart számlacsomag + Tranzakciós csomag kedvezmény, 25.510 Ft utalási költség,

MagNet Bank: Diamond számlacsomag, 45.580 Ft utalási költség.