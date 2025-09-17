Otthon Start: sokat lehet spórolni egy jó bankszámlával is!

Az Otthon Startos hitelből vásárolt ingatlanoknál több járulékos költség is felmerül, mint az illetékfizetés, az ügyvédi díjak vagy épp a foglaló, amit az eladóknak kell átutalni. Utóbbinak több tízezres költsége is lehet, de egy jó bankszámlával ezen is spórolhatunk!
Hihetetlenül népszerű az Otthon Start Program. Már több mint 5000 hiteligénylés érkezett be egy hét alatt a bankokhoz, az ingatlan.com adatai szerint pedig a program bejelentését követő első héten közel duplájára nőtt az ingatlanok iránti kereslet. A vásárlások előkészítése azonban nemcsak az ingatlanválasztásról szól: a foglaló kifizetésekor többmilliós összegeket kell majd átutalni az eladóknak, ami sokba kerülhet, de egy jó bankszámlával ezen is lehet spórolni.
A money.hu megvizsgálta, milyen díjakkal számolhatnak a vevők a különböző bankszámlák esetében a foglaló átutalásakor. Kiderült, hogy a pénzintézetek díjszabása közötti eltérés akár több tízezer forint is lehet. Egy 100 milliós ingatlannál a foglaló 10 millió forint, egy ekkora összeg átutalása a banki kondícióktól függően 0 forintba, de egyes esetekben akár 45.000 forintnál is többe kerülhet.
Az alábbi bankszámláknál díjmentes a példaként említett 10 millió forint átutalása:
Egy ekkora összeg átutalásáért 20.000 Ft tranzakciós illetéket is felszámolhat a bank, amennyiben nem vállalja át ennek a költségét, mint a fenti három bank. Csak tranzakciós illetéket felszámoló bankok:
Ezt sem árt tudni a banki díjakról
A legtöbb banknál van felső határa az utalási díjaknak. Általában 4,5 millió forint felett már mindegy, hogy 5 vagy 10 millió forintot utalunk át, ugyanannyi banki díjat fizetünk érte. Viszont vannak kivételek: egyes pénzintézeteknél nincs plafon, így a magasabb összeg automatikusan magasabb díjat is jelent.
