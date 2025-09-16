Otthon Start: így lehet családanyaként akár ingyen saját ingatlanod!

Ország-, sőt világszerte mindenki elismeri, hogy valóban történelmi léptékű dolog zajlik Magyarországon az otthon- és családteremtés támogatás területén. A szeptember elsején elstartolt Otthon Start mellett, október elsején életbe lép a háromgyermekes anyák személyi jövedelem adó (SZJA) alóli mentessége. Az SZJA összege átlagosan kb. havi 150-200 000 forint, ami szintén átlagot vonva kb. annyi, mint megfelelő hosszúságú futamidőt választva, az Otthon Start Program államilag támogatott havi fix 3%-os kamatozású hitlével vásárolt lakás havi törlesztőrészlete. Voltaképpen ez azt jelenti, hogy háromgyerekes anyaként szinte ingyen lehet saját lakásod.
Magyarország az egyetlen ország a világon, ahol ilyen kedvező feltételekkel lehet lakásvásárlási hitelhez jutni, és ahol a gyermekes anyák életük végéig mentesülhetnek a személyi jövedelemadó alól. A négy- vagy többgyermekes anyák ugyanis 2020 óta élethosszig tartó SZJA-mentességet kapnak a munkával szerzett jövedelmükre. A háromgyermekes anyák esetében 2025. október 1-től életük végéig jár a mentesség, ha teljesülnek a jogosultsági feltételek. A kétgyermekes anyák esetében is tervezik a teljes életfogytig tartó mentességet, de lépcsőzetesen vezetik be (pl. először a 40 év alattiakra 2026-tól, majd fokozatosan a többi korcsoportba).
Az SZJA-mentességgel ugyanis átlagosan kb. havi akkora összeg marad az anyák zsebében, mint az Otthon Start hitel havi törlesztő részlete, kb. 150 000-200 000. Természetesen a törlesztő részlet összege függ az ingatlan árától, méretétől, és leginkább a választott futamidő hosszától. Ez azt jelenti, hogy az Otthon Startban való részvétel esetén, három gyerekes családanyaként, szinte ingyen lehet saját ingatlanod.
A magyar kormány sok éve egy nagyívű koncepció mentén halad a család- és otthonteremtés területén. A diák- és munkáshitel, a Babaváró-hitel, azaz a gyermekek után járó szabad felhasználású kedvezményes hitel, a CSOK, ami szintén gyermek vállaláshoz kötött, de ingatlan vásárlásra fordítható kedvezményes hitel és a fiatalok, a 25 év alattiak SZJA-mentessége közvetlen előzménye volt annak a lépésnek, ami most a jelenben a szemünk előtt zajlik.
Hamarosan egy pályakezdő dolgozó fiatal nő, aki úgy dönt, hogy akár már 25 évesen elkötelezi magát a gyermekvállalás mellett, soha nem fog személyi jövedelemadót fizetni. Hiszen 2026. január 1-től az 30 év alatti egy gyermekes anyáknak is jár az SZJA-mentesség. Így egy fiatal felnőtt olyan csomagot kap, amiből bőven jut a szintén állam által támogatott Otthon Start fix 3%-os kamatozású hitelére, amennyiben úgy dönt, hogy saját lakásban szeretné elkezdeni a családi életét.
Nézd meg a Bors Otthon Start Program első heti tapasztalatait összefoglaló videóját:
