"Még nem használjuk fel, majd csak karácsony előtt" - Kati néni későbbre tartalékolja a nyugdíjas élelmiszer-utalványt

Jelenleg is zajlik a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítése, amit a szerencsések már meg is kaptak, sőt, többen el is költöttek, de ne aggódjon az sem, akihez még nem csöngetett be a postás, október 15-ig ugyanis minden jogosult meg fogja kapni. A 30.000 forint összértékű vásárlási utalványt különböző címletekben kézbesítik, így nem szükséges egy vásárlás során elkölteni a teljes összeget, azonban fontos tudni, hogy csak élelmiszerre használható fel. Közben a boltok is különböző extra kuponokkal és akciókkal készülnek az utalványok mellé, amiket december 31-ig kell levásárolni. Na de lássuk, mit szólnak hozzá maguk a nyugdíjasok!

Kati néni is nagyon örül a nyugdíjas élelmiszer-utalványnak. Még nem használta fel, hanem elteszi karácsonyra.

Fotó: Beküldött

A 85 éves Kati néni elmesélte lapunknak, hogy már a 13. havi nyugdíj bevezetésének is nagyon örültek, ami év vége felé, karácsonyra nagy segítség számukra. Amikor a kormány július végén bejelentette, hogy élelmiszer-utalványt fognak kapni azt is nagy várakozással fogadták.

Körülbelül két hete hozta a posta, de úgy döntöttünk, hogy még nem használjuk fel, majd csak karácsony előtt, amikor a nyugdíj nagy részét az unokák ajándékára költjük el, ebből pedig hasznos élelmiszereket vásárolunk majd

— mondta a Borsnak a 85 éves nyugdíjas hölgy.

Még nem használják fel, elteszik Karácsonyra

Kati néni elmondta nekünk, hogy ő és a férje már két héttel ezelőtt megkapta a nyugdíjas utalványt, a kettőjük összesen 60.000 forintos utalványa pedig nagy segítség számukra. Férjével azonban úgy döntöttek, hogy nem használják fel azonnal, hanem elteszik decemberig, hogy majd abból rendezik a nagy bevásárlást.

Nagy örömmel vettük, igazi ajándéknak számít, igyekszünk hasznosan elkölteni, elsősorban hasznos élelmiszerekre fordítani. Tartós élelmiszerre gondolok, ilyen, hogy liszt, cukor, amiből sütni tud az ember, illetve rizs, olaj, de veszünk majd belőle gyümölcsöt is, joghurtot, sajtokat

— ecsetelte Kati néni.

Nem csak húsokat, tejtermékeket, tojást és zöldség-gyümölcsöt lehet venni az utalványból, hanem akár olyan termékeket is, mint például az étrend-kiegészítők, bébiételek vagy épp fűszernövények

Fotó: Mohai Balázs / MTI

Jobban élnek, mint azelőtt

Kati néni azt is elmesélte lapunknak, hogy érezhetően jobban élnek, mint korábban. A napokban vett három pár cipőt is, ugyanis mint mondta a cipők és a táskák a gyengéi, a divathoz pedig soha nem túl öreg az ember.

Cseppekből áll a tenger, ez olyan jó, érezni tényleg a gondoskodást, nem is tudjuk meghálálni, nagyon köszönjük, valóban! Nagyon rendesen állnak hozzá ehhez a kérdéshez, azelőtt nem volt semmi nyugdíj-kiegészítés. Érezzük a saját bőrünkön, hogy jobban élünk. Ezeknek a pénzeknek a hiányában nem élnénk ilyen jól

— mondta, majd azt is hozzátette, hogy nagyon örül, hogy a kormány ennyire komolyan veszi a nyugdíjasok helyzetét.