Ledöbbentek a tudósok: felfoghatatlan sebességgel nő egy szupermasszív fekete lyuk

A fekete lyukak az univerzum legrettegettebb objektumai közé tartoznak. Ezek a hatalmas, sűrű anyagkoncentrációk olyan erős gravitációs vonzással rendelkeznek, hogy még a fény sem tud elmenekülni belőlük, és egész bolygókat képesek elnyelni. A rengeteg tanulmány és kutatás ellenére a tudósok most egy olyan dolgot fedeztek fel, ami az eddig ismert elméleteket teljesen felrúgja.

A szupermasszív fekete lyuk meglepő tulajdonságai előtt tanácstalanul állnak a kutatók (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Teljesen tanácstalanul állnak a szupermasszív fekete lyuk előtt a tudósok

A szakértők szerint van egy fekete lyuk, amelynek étvágya megállíthatatlannak tűnik. A 12,8 milliárd fényévnyire található RACS J0320–35 nevű fekete lyuk tömege körülbelül egymilliárdszorosa a Napunkénak. A NASA Chandra röntgenobszervatóriumának adatai szerint ez a fekete lyuk a feltételezett elméleti határ 2,4-szeresével növekszik, ami az egyik leggyorsabb mért növekedési ütem, amit valaha megfigyeltek.

Kissé sokkoló volt látni, hogy ez a fekete lyuk ekkora léptekkel növekszik

- mondta Luca Ighina, a tanulmány szerzője.

A fekete lyukak úgy növekednek, hogy elnyelik a körülöttük lévő anyagot, ezt a folyamatot a tudósok akkréciónak nevezik, valamint más fekete lyukakkal való egyesülés révén. Hihetetlenül fényes akkréciós koronggal rendelkeznek, ez egy forró gázkorong, amely a fekete lyuk körül kering, és a fő fényforrást biztosítja. Ez akkor jön létre, amikor az anyag energiát bocsát ki, miközben a fekete lyukba zuhan.

Az RACS J0320–35, amely tömegével körülbelül egymilliárdszor haladja meg Napunkat, hivatalosan is a szupermasszív fekete lyukak felső kategóriájába tartozik, és növekedése még nem állt meg. A kutatók úgy vélik, hogy évente 300 és 3000 naptömegnek megfelelő mennyiségű anyagot nyel el.

A szupermasszív fekete lyukak a legtöbb nagy galaxis központjában megtalálhatók. Például a Tejútrendszer középpontjában lévő Sagittarius A tömege mindössze 4,3 milliószorosa a Napunk tömegének. Ami azonban az RACS J0320–35-öt megkülönbözteti, az a rendkívül nagy tömege és a szokatlanul gyors növekedési üteme.

Az RACS J0320–35-öt két évvel ezelőtt fedezték fel a NASA Chandra röntgenobszervatóriumának segítségével, amely a világ legerősebb röntgenteleszkópja. A teleszkóp adatai alapján a kutatók most képesek voltak pontosan meghatározni a fekete lyuk elképesztő növekedési ütemét. Ez 2,4-szerese az Eddington-határnak, annak az elméleti maximum sebességhatárnak, amely meghatározza, hogy egy fekete lyuk milyen gyorsan tud anyagot elnyelni.