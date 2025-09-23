Ledöbbentek a tudósok: felfoghatatlan sebességgel nő egy szupermasszív fekete lyuk

A fekete lyukak az univerzum legrettegettebb objektumai közé tartoznak. Ezek a hatalmas, sűrű anyagkoncentrációk olyan erős gravitációs vonzással rendelkeznek, hogy még a fény sem tud elmenekülni belőlük, és egész bolygókat képesek elnyelni. A rengeteg tanulmány és kutatás ellenére a tudósok most egy olyan dolgot fedeztek fel, ami az eddig ismert elméleteket teljesen felrúgja.
A szakértők szerint van egy fekete lyuk, amelynek étvágya megállíthatatlannak tűnik. A 12,8 milliárd fényévnyire található RACS J0320–35 nevű fekete lyuk tömege körülbelül egymilliárdszorosa a Napunkénak. A NASA Chandra röntgenobszervatóriumának adatai szerint ez a fekete lyuk a feltételezett elméleti határ 2,4-szeresével növekszik, ami az egyik leggyorsabb mért növekedési ütem, amit valaha megfigyeltek.
Kissé sokkoló volt látni, hogy ez a fekete lyuk ekkora léptekkel növekszik
- mondta Luca Ighina, a tanulmány szerzője.
A fekete lyukak úgy növekednek, hogy elnyelik a körülöttük lévő anyagot, ezt a folyamatot a tudósok akkréciónak nevezik, valamint más fekete lyukakkal való egyesülés révén. Hihetetlenül fényes akkréciós koronggal rendelkeznek, ez egy forró gázkorong, amely a fekete lyuk körül kering, és a fő fényforrást biztosítja. Ez akkor jön létre, amikor az anyag energiát bocsát ki, miközben a fekete lyukba zuhan.
Az RACS J0320–35, amely tömegével körülbelül egymilliárdszor haladja meg Napunkat, hivatalosan is a szupermasszív fekete lyukak felső kategóriájába tartozik, és növekedése még nem állt meg. A kutatók úgy vélik, hogy évente 300 és 3000 naptömegnek megfelelő mennyiségű anyagot nyel el.
A szupermasszív fekete lyukak a legtöbb nagy galaxis központjában megtalálhatók. Például a Tejútrendszer középpontjában lévő Sagittarius A tömege mindössze 4,3 milliószorosa a Napunk tömegének. Ami azonban az RACS J0320–35-öt megkülönbözteti, az a rendkívül nagy tömege és a szokatlanul gyors növekedési üteme.
Az RACS J0320–35-öt két évvel ezelőtt fedezték fel a NASA Chandra röntgenobszervatóriumának segítségével, amely a világ legerősebb röntgenteleszkópja. A teleszkóp adatai alapján a kutatók most képesek voltak pontosan meghatározni a fekete lyuk elképesztő növekedési ütemét. Ez 2,4-szerese az Eddington-határnak, annak az elméleti maximum sebességhatárnak, amely meghatározza, hogy egy fekete lyuk milyen gyorsan tud anyagot elnyelni.
Az Eddington-határ az a pont, ahol a sugárzás kifelé ható ereje legyőzi a gravitáció befelé húzó erejét. Az elfogadott elmélet szerint e határ fölött minden anyag, amely a fekete lyukba esne, a sugárnyomás miatt kifelé repülne, megszüntetve ezzel az akkréciót, amely táplálja a fekete lyukat.
Az a tény azonban, hogy a fekete lyuk még így is növekszik, teljesen ledöbbentette a tudósokat. Ráadásul az RACS J0320–35 több röntgensugárzást bocsát ki, mint bármely más fekete lyuk, amit az univerzum első egymilliárd évében valaha láttak - írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.