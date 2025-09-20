Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Alaposan felkavarja az állóvizet, így változtatja meg az életed a vasárnapi Napfogyatkozás

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 10:30
Komoly változásokat tartogat számunkra a hétvége. A csillagok üzennek, a Napfogyatkozás pedig olyan energiákat szabadít fel, ami sokak életét eltérítheti.
A szeptember 7-i, vérholddal egybekötött Holdfogyatkozás egy olyan kozmikus asztrológiai eseménysort indított el, mely szinte mindenki életére hatással van, és mely időszak a szeptember 21-én esedékes Újhold és részleges Napfogyatkozás alatt érik be, mely ezúttal a Szűz jegyében foglal helyet.

Minden csillagjegy életére hatással lesz a részleges Napfogyatkozás a Szűzben. Mutatjuk, milyen változásokra számíthatsz!
Minden csillagjegy életére hatással lesz a részleges Napfogyatkozás a Szűzben. Mutatjuk, milyen változásokra számíthatsz!

Ezt hozza el számodra a részleges Napfogyatkozás

A Szűz Napfogyatkozás elsődlegesen rendteremtő, rendszerező hatással lesz az életünkre: végre helyére kerülnek a dolgok, emellett nem csak felismerhetjük azokat a szokásainkat, rutinjainkat, amik nem produktívak, sőt, akár kifejezetten hátráltatnak is minket céljaink elérésében, de ezúttal az univerzum segít is megszabadulni ezektől. Azaz ahogy túljutunk az Újholdon és a részleges Napfogyatkozáson, életünk egy új, rendezettebb, egységesebb fejezete kezdődik majd.

A helyzetet bonyolítja a retrográd Szaturnusz szembenállása, amely épp a Halakban helyezkedik el. Ennek a kettősségnek köszönhetően azt érezhetjük, hogy talán most még nem áll össze teljesen a kép, nem kapunk pontos tervrajzot, menetrendet mindenről, de bízhatunk benne, hogy pár hónap, netán egy fél év múlva végre minden a helyére kerül. Azaz nem lesz minden a kezünkbe adva, de felnőtt, átgondolt döntést kell hoznunk.

Mit tegyünk a Napfogyatkozás alatt?

Ebben az időszakban fordítsunk nagyobb figyelmet önmagunkra, hagyjuk, hogy átjárjanak minket az érzelmeink anélkül, hogy túlelemeznénk azokat! Csak éljük meg, amit érzünk, koncentráljunk a gyógyulásra, és minden egyenesbe kerül!

5 tipp a részleges Napfogyatkozás idejére

  • Ne tervezz semmit! A naptárad csak ceruzával töltsd ki, és készülj fel a váratlan eseményekre is!
  • A nagy döntésekkel várj még! Elég azokat szeptember 21. után meghoznod, legalább tisztán látod majd, merre is indulj!
  • Ez nem az önkritika, sokkal inkább az önelfogadás ideje! Így könnyebben észreveszed, ha valamit nem egyszerűen alaposan átgondolsz, hanem túlgondolsz, így akadályozva önmagadat!
  • Alakítsd át a környezeted! Kedvezz a Szűz csillagjegynek azzal, hogy rendet teszel magad körül, letisztázod a jelenlegi káoszt!
  • Iktass be pihenőket! Ez most nem a hajtás időszaka!
     
