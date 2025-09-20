Alaposan felkavarja az állóvizet, így változtatja meg az életed a vasárnapi Napfogyatkozás

A szeptember 7-i, vérholddal egybekötött Holdfogyatkozás egy olyan kozmikus asztrológiai eseménysort indított el, mely szinte mindenki életére hatással van, és mely időszak a szeptember 21-én esedékes Újhold és részleges Napfogyatkozás alatt érik be, mely ezúttal a Szűz jegyében foglal helyet.
A Szűz Napfogyatkozás elsődlegesen rendteremtő, rendszerező hatással lesz az életünkre: végre helyére kerülnek a dolgok, emellett nem csak felismerhetjük azokat a szokásainkat, rutinjainkat, amik nem produktívak, sőt, akár kifejezetten hátráltatnak is minket céljaink elérésében, de ezúttal az univerzum segít is megszabadulni ezektől. Azaz ahogy túljutunk az Újholdon és a részleges Napfogyatkozáson, életünk egy új, rendezettebb, egységesebb fejezete kezdődik majd.
A helyzetet bonyolítja a retrográd Szaturnusz szembenállása, amely épp a Halakban helyezkedik el. Ennek a kettősségnek köszönhetően azt érezhetjük, hogy talán most még nem áll össze teljesen a kép, nem kapunk pontos tervrajzot, menetrendet mindenről, de bízhatunk benne, hogy pár hónap, netán egy fél év múlva végre minden a helyére kerül. Azaz nem lesz minden a kezünkbe adva, de felnőtt, átgondolt döntést kell hoznunk.
Ebben az időszakban fordítsunk nagyobb figyelmet önmagunkra, hagyjuk, hogy átjárjanak minket az érzelmeink anélkül, hogy túlelemeznénk azokat! Csak éljük meg, amit érzünk, koncentráljunk a gyógyulásra, és minden egyenesbe kerül!
