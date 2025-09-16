Visszahívták a népszerű terméket: mogyoró lehet a mogyorókrémben

Nem jelölt allergének miatt rendelt el termékvisszahívást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy mogyorókrém esetében. Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági riasztási rendszere jelezte, hogy a Törökországból importált termékben mogyorót, pisztáciát és mandulát találtak, amelyek nem szerepeltek a csomagoláson feltüntetett összetevők között. A hiányzó allergénjelölések indokolták a hatósági intézkedést – szúrta ki a Beol.hu.

Nem szerepeltek a csomagoláson feltüntetett összetevők között a mogyorókrém. Fotó: NKFH

A problémás termék a Gourmet Celebi márkájú mogyorókrém

A mogyorókrém Németországon keresztül Magyarországra is eljutott. Az érintett vállalkozás a hatósággal együttműködve azonnal megkezdte a kifogásolt tételek visszahívását. A begyűjtött árut megsemmisítik vagy elszállítják, hogy ne kerülhessen fogyasztásra.

A termék fogyasztása az arra érzékeny, allergiás emberek számára komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy aki ilyen mogyorókrémet vásárolt, semmiképpen ne fogyassza el a terméket.