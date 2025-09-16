Hihetetlen, országosan érvényes az akció: ezen az egy napon 5 forintért árulják a ruhákat itt

Az Aldi szeptember 11-én különleges, egy héten át tartó akciót indított szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. A példátlan leárazás keretében az áruházlánc a hetedik napon, szeptember 17-én, vagyis holnap mindössze 5 forintért kínálja az új ruhákat és cipőket – írja az Origo.

Az akció csaknem 700 különböző terméket érint. Fotó: Aldi

Ezekre a termékekre érvényes az akció

A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is szerepelnek, így a család minden tagja találhat magának újdonságot – derül ki az Aldi közleményéből. A mostani leárazás minden eddigi akciót felülmúlt Magyarországon, és csaknem 700 különböző terméket érint. Arra azonban felhívják a figyelmet, hogy a készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

Az akció mellett az áruházlánc a nyitvatartási rendjét is módosítja. A vásárlói igényekre hivatkozva szeptember közepétől minden vasárnap reggel hétkor nyitnak a boltok, ami egy órával korábbi kezdést jelent az eddigiekhez képest, és az üzletek országosan egységesen este hétig tartanak majd nyitva.