Egészségre káros ukrán tojás került francia boltokba, mire lépett a hatóság. A francia kormány megerősítette azokat az iparági figyelmeztetéseket, miszerint a franciaországi szupermarketek olyan ukrán tojást árultak, amelyek az EU-ban tiltott antibiotikum-maradványokat tartalmaztak.

Egészségre káros ukrán tojás került a boltokba. Párizs az EU fellépését sürgeti

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Egészségre káros ukrán tojásszállítmányok érkeztek az EU-ba

A francia tojáságazat „jelentős egészségügyi kockázatra” figyelmeztet - írja az Euractiv. A gazdálkodókat, feldolgozókat és kiskereskedőket képviselő Nemzeti Tojáspromóciós Bizottság (CNPO) szerint a Carrefour és a Leclerc francia kiskereskedelmi óriáscégek több százezer egészségre káros ukrán tojást értékesített az országban. Legalább négy, Szlovákián és Lengyelországon keresztül az EU-ba érkező ukrán tojásszállítmány vizsgálata során mutattak ki az emberi egészségre veszélyes antibiotikum-maradványokat. A CNOP sürgette a hatóságokat, hogy „fokozzák az egészségügyi megfelelőségi ellenőrzéseket” ezeken a termékeken. A CNPO aggodalmát fejezte ki a tisztességtelen verseny miatt is, azzal érvelve, hogy az ukrán tojás „nem felel meg azoknak az egészségügyi előírásoknak” vagy „állatjóléti követelményeknek”, mint amelyeket Franciaországban megkövetelnek.

Anne Genevard francia mezőgazdasági miniszter szerint a nyári európai ellenőrzések során kiderült, hogy az ukrán tojásokban Európában betiltott antibiotikumok vannak jelen. Bírálta a szupermarketeket, hogy nem részesítik előnyben „a hazai termékeket az olyan élelmiszerek importjával szemben, amelyek nem felelnek meg az EU szabványainak”. Genevard egy „európai ellenőrző ügynökség” létrehozását szorgalmazta az ellenőrzések megerősítése érdekében, és követelte, hogy „minden importált termék esetében nulla szermaradvány-határértéket állapítsanak meg”.

