Gyászolnak a magyar mentők, felfoghatatlan veszteség érte őket

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 07:40
gyászOrszágos Mentőszolgálatbajtárs
Szeretett bajtársuktól búcsúztak el.
Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán jelentették be a szomorú hírt, hogy elhunyt Lendvai Rezső, nyugalmazott mentőtiszt, aki közel 40 éven át volt a bajtársi közösségük tagja.

Elhunyt bajtársukat gyászolják a mentők / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Lendvai Rezső a kötelező tanulmányok – mentőápolói, majd mentőtiszti képesítés –, mellett betegjog, ellátott jogi, valamint egészségügyi közvetítői képzéseken gyarapította ismereteit.

Hivatása – az oxyologia – művelése mellett a laikus elsősegélynyújtás oktatását és kiterjesztését is szívügyének tekintette. Meggyőződése volt, hogy a segítség igényének felismerése és néhány elsősegélynyújtó beavatkozás már óvodás korban is tanítható

- írták a posztban, majd hozzátették, a civil szférában aktív részese volt a szombathelyi egyház működésének és az egyháztörténettel kapcsolatos kiadványok szerkesztésének is.

A Máltai Szeretetszolgálat tagjaként magas színvonalú, bensőséges elsősegélynyújtási konferenciák szervezésében és lebonyolításában vett részt, amelyek egyik alapító tagja volt. Szakszervezeti titkárként évtizedekig képviselte a dolgozók érdekeit, fő feladatának a munkahelyi problémáik humánus megoldását tekintette. Lendvai Rezső nélkülözhetetlen közreműködője volt a mentésügyi konferenciáknak, a Büki Őszi Szimpóziumoknak. Szakmai rendezvények ismert és elismert előadója volt, számos kiadvány, könyv és ismertető megírásában és szerkesztésében vett részt

- sorolták az érdemeit az egykori mentőtisztnek, aki, amikor segíteni kellett, nem ismert lehetetlent.

A romániai forradalom idején társaival segélyszállítmányt vitt az országba, nem törődve a veszéllyel. Családja, felesége és lányai mindenben támogatták

- zárták a bejegyzésüket.

 

