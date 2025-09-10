Gyászolnak a magyar mentők, felfoghatatlan veszteség érte őket

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán jelentették be a szomorú hírt, hogy elhunyt Lendvai Rezső, nyugalmazott mentőtiszt, aki közel 40 éven át volt a bajtársi közösségük tagja.
Lendvai Rezső a kötelező tanulmányok – mentőápolói, majd mentőtiszti képesítés –, mellett betegjog, ellátott jogi, valamint egészségügyi közvetítői képzéseken gyarapította ismereteit.
Hivatása – az oxyologia – művelése mellett a laikus elsősegélynyújtás oktatását és kiterjesztését is szívügyének tekintette. Meggyőződése volt, hogy a segítség igényének felismerése és néhány elsősegélynyújtó beavatkozás már óvodás korban is tanítható
- írták a posztban, majd hozzátették, a civil szférában aktív részese volt a szombathelyi egyház működésének és az egyháztörténettel kapcsolatos kiadványok szerkesztésének is.
A Máltai Szeretetszolgálat tagjaként magas színvonalú, bensőséges elsősegélynyújtási konferenciák szervezésében és lebonyolításában vett részt, amelyek egyik alapító tagja volt. Szakszervezeti titkárként évtizedekig képviselte a dolgozók érdekeit, fő feladatának a munkahelyi problémáik humánus megoldását tekintette. Lendvai Rezső nélkülözhetetlen közreműködője volt a mentésügyi konferenciáknak, a Büki Őszi Szimpóziumoknak. Szakmai rendezvények ismert és elismert előadója volt, számos kiadvány, könyv és ismertető megírásában és szerkesztésében vett részt
- sorolták az érdemeit az egykori mentőtisztnek, aki, amikor segíteni kellett, nem ismert lehetetlent.
A romániai forradalom idején társaival segélyszállítmányt vitt az országba, nem törődve a veszéllyel. Családja, felesége és lányai mindenben támogatták
- zárták a bejegyzésüket.
