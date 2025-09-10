"Azt hiszem, megszakadt a szíve" - saját fia temetésén vesztette életét egy apa

Egy apa összeesett és meghalt saját fia temetésén, miközben a koporsót a kápolnába vitték.

Váratlan tragédia sokkolta a temetésre készülő gyásznépet. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A 61 éves Norman White, Middlesbrough-ból, fia, David Beilicki temetésén vett részt, amikor feltételezhetően szívrohamot kapott. Az orvosi vészhelyzet állítólag akkor következett be, amikor David koporsóját a kápolnába vitték.

Norman 41 éves fia, David, egy rokon kanapéján halt meg, hosszú éveken át tartó drogfüggőséggel való küzdelem után. Halála pontosan tíz évvel azután következett be, hogy megtartották az emlékünnepséget halva született ikerfiaiért. David nővére, Chantelle elmondta, hogy testvére halála idején tiszta volt, és nagy előrelépést ért el a függőség leküzdésében.

Azonban édesapjuk halála a temetésen csak még egy lapáttal rátett a tragikus események sorozatára.

Ez annyira traumatikus volt, ilyesmire sosem gondolnál, ilyesmit megírni sem lehetne.

- nyilatkozta a négygyermekes édesanya.

David halála ügyében, amely július 31-én történt, még folyik a vizsgálat. A temetésre azonban augusztus 21-én került sor.

Amikor beültünk a kápolnába, körbenéztem, és megkérdeztem: "Hol van apám?"

- emlékezett vissza Chantelle, aki azonnal a férfi keresésére indult. A kápolnát kiürítették, miközben a mentőket hívták, Normant pedig kórházba szállították. Nővére kísérte a mentőben, miközben a család többi tagja ottmaradt a temetésen, egészen addig, míg meg nem kapták a szívszorító hírt, miszerint Norman, a hétgyermekes apa, elhunyt.

A kettő tragédia óriási űrt hagyott a család életében. Chantelle bevallotta, hogy képtelen megbirkózni a tragédiával.

Azt hiszem, megszakadt a szíve. Úgy gondolom, túl sok volt számára, hogy így együtt látta a családot.

- nyilatkozta a nő, hozzátéve, hogy apjának nem volt semmilyen problémája a szívével.

David temetése után több mint egy hétig teljes sokkban volt, képtelen volt feldolgozni a történteket. Bár kábítószerrel küzdött, Chantelle szerint David mindenki számára rendkívül szerethető ember volt.

Olyan nagy szíve volt, mint az óceán. Nagyon hiányzik... A gyerekeim összeomlottak. Az egész ház már nem ugyanaz nélküle.

David nővérével és családjával élt együtt tragikus halála előtt. Chantelle apját rendkívül zárkózott emberként írta le, akit ugyanakkor sokan ismertek és kedveltek.

Ő volt az apám, és én bálványoztam őt.

A négygyermekes anya végül köszönetet mondott a temetkezési vállalat csapatának, akik a szertartáson bekövetkezett váratlan tragédia ellenére is végig mellettük álltak és segítettek nekik - írta a Mirror.