Összeesett sajtótájékoztató közben az egészségügyi miniszter - Videó

Elisabet Lann, Svédország újonnan kinevezett egészségügyi minisztere kedden rosszul lett és összeesett egy kormányzati sajtótájékoztatón. A kereszténydemokrata politikus Ulf Kristersson miniszterelnökkel és más tisztviselőkkel állt a nyilvánosság elé, amikor láthatóan szédülni kezdett. Először még az előtte lévő felolvasóállványba kapaszkodott, de nem sokkal később összeesett, és a fejét a pulpitusba ütötte – írja a Magyar Nemzet.

Az eset egy kormányzati sajtótájékoztató alatt történt, ahol a politikust azonnal ellátták. Fotó: Facebook

A körülötte lévő politikusok és a biztonsági személyzet azonnal a segítségére siettek. A BNO News beszámolója szerint Lann orvosi ellátásban részesült a helyszínen, majd kivezették a teremből. Rövid idő múlva azonban visszatért, és rövid nyilatkozatot is tett:

Ez nem egy átlagos kedd volt. Ez történik, ha leesik az ember vércukorszintje

A politikust kedden mutatták be egészségügyi miniszterként, miután elődje, Acko Ankarberg Johansson előző nap váratlanul lemondott. Lann korábban Göteborg önkormányzati képviselőjeként dolgozott.

Az esetről készült videó gyorsan terjedt a közösségi médiában, és sokan megdöbbenéssel reagáltak arra, hogy a frissen kinevezett tárcavezető ilyen hirtelen lett rosszul a bemutatkozó eseményen.