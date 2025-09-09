Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Ádám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Összeesett sajtótájékoztató közben az egészségügyi miniszter - Videó

sajtótájékoztató
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 21:51
egészségügyi miniszterSvédország
Svédország új egészségügyi minisztere bemutatkozása közben hirtelen összeesett. Az eset egy kormányzati sajtótájékoztató alatt történt, ahol a politikust azonnal ellátták.

Elisabet Lann, Svédország újonnan kinevezett egészségügyi minisztere kedden rosszul lett és összeesett egy kormányzati sajtótájékoztatón. A kereszténydemokrata politikus Ulf Kristersson miniszterelnökkel és más tisztviselőkkel állt a nyilvánosság elé, amikor láthatóan szédülni kezdett. Először még az előtte lévő felolvasóállványba kapaszkodott, de nem sokkal később összeesett, és a fejét a pulpitusba ütötte – írja a Magyar Nemzet.

Az eset egy kormányzati sajtótájékoztató alatt történt, ahol a politikust azonnal ellátták.
Az eset egy kormányzati sajtótájékoztató alatt történt, ahol a politikust azonnal ellátták. Fotó: Facebook

A körülötte lévő politikusok és a biztonsági személyzet azonnal a segítségére siettek. A BNO News beszámolója szerint Lann orvosi ellátásban részesült a helyszínen, majd kivezették a teremből. Rövid idő múlva azonban visszatért, és rövid nyilatkozatot is tett: 

Ez nem egy átlagos kedd volt. Ez történik, ha leesik az ember vércukorszintje

A politikust kedden mutatták be egészségügyi miniszterként, miután elődje, Acko Ankarberg Johansson előző nap váratlanul lemondott. Lann korábban Göteborg önkormányzati képviselőjeként dolgozott.

Az esetről készült videó gyorsan terjedt a közösségi médiában, és sokan megdöbbenéssel reagáltak arra, hogy a frissen kinevezett tárcavezető ilyen hirtelen lett rosszul a bemutatkozó eseményen.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu