Összeesett sajtótájékoztató közben az egészségügyi miniszter - Videó

Elisabet Lann, Svédország újonnan kinevezett egészségügyi minisztere kedden rosszul lett és összeesett egy kormányzati sajtótájékoztatón. A kereszténydemokrata politikus Ulf Kristersson miniszterelnökkel és más tisztviselőkkel állt a nyilvánosság elé, amikor láthatóan szédülni kezdett. Először még az előtte lévő felolvasóállványba kapaszkodott, de nem sokkal később összeesett, és a fejét a pulpitusba ütötte – írja a Magyar Nemzet.
A körülötte lévő politikusok és a biztonsági személyzet azonnal a segítségére siettek. A BNO News beszámolója szerint Lann orvosi ellátásban részesült a helyszínen, majd kivezették a teremből. Rövid idő múlva azonban visszatért, és rövid nyilatkozatot is tett:
Ez nem egy átlagos kedd volt. Ez történik, ha leesik az ember vércukorszintje
A politikust kedden mutatták be egészségügyi miniszterként, miután elődje, Acko Ankarberg Johansson előző nap váratlanul lemondott. Lann korábban Göteborg önkormányzati képviselőjeként dolgozott.
Az esetről készült videó gyorsan terjedt a közösségi médiában, és sokan megdöbbenéssel reagáltak arra, hogy a frissen kinevezett tárcavezető ilyen hirtelen lett rosszul a bemutatkozó eseményen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.