"Egész életében értünk volt..." - így gyűjtenek Márk, az M3-ason meghalt mentős családjának

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 20:15
A 44 éves K. Márk, az M3-as autópályán szenvedett tragikus balesetet. A mentős éppen két kisfiához tartott, amikor egy kamionba rohant. Most bajtársai megható gyűjtést szerveztek a férfi családjának, mint mondják: eddig ő segített mások családján, most ők próbálnak vigaszt nyújtani Márk szeretteinek.

Mint arról a Bors is beszámolt, a 44 éves mentős, K. Márk augusztus 24-én éppen Debrecen felé tartott az M3-as autópályán, amikor Kerekharasztnál belerohant egy élő állatokat szállító kamionba. A baleset ereje brutális volt, a kocsi becsúszott, majd be is szorult a teherautó alá. Bár több sofőr is lefékezett és azonnal odarohant segíteni, Márk életét már nem lehetett megmenteni: a fiatal mentős családapa a helyszínen meghalt. 

K. Márk már 25 éve dolgozott mentősként. Bajtársai elmondták: eddig ő segített másokon, most viszont ők próbálnak Márk szeretteinek segíteni    Fotó: Bors

Szívszorító gyűjtés indult a mentős családjáért

Márk halála után a mentősök közössége gyászba borult. A Várpalotán szolgáló csopaki családapa ugyanis már 25 éve dolgozott mentőtisztként, a férfit kollégái és betegei is egyaránt szerették, és most egy emberként gyászolják: 

Nagyon jó és elhivatott mentős volt, a betegek és a kollégák is szerették. Ha valaki, ő alázatosan végezte a munkáját, tiszta szívvel és szeretettel. Nagyon sokakon segített, nem volt beteg sem, aki ne szerette volna. Még a legrosszabb napokon is mosolygott, neki tényleg az emberek segítése volt a fontos 

- mondta a férfi egyik ismerőse. Azon a végzetes napon Márk éppen a családjához ment szolgálat után: felesége és két kisfia várták otthon. A család fájdalma azóta is leírhatatlan, teljesen összeroppantak a baleset után. Márk bajtársai azonban nem hagyták őket magukra, éppen ellenkezőleg: rögtön elhunyt kollégájuk családja mellé álltak és gyűjtést indítottak Márk feleségének és gyerekeinek:

- Márk 25 éve mentőápolóként dolgozott, Várpalota mentőállomáson. Bajtársai remek embernek ismerték. Hívatását, a mentést mindig lelkesedéssel végezte, a másokon való segítség magasztos érzése fűtötte. Feleségével két közös gyermekük van, egy 4 és egy 6 éves kisfiú, akikhez Márk a szörnyű baleset pillanatában is éppen tartott - írta a Mentő Baj-Társ Alapítvány. Hozzátették, bajtársuk lelkiismeretes apa volt, aki családjáért és a szakmájának élt. Mint mondták: Márk egész életében másokon segített, így most ők próbálnak tenni a férfi családjáért:

Lelkiismeretes apaként mindent megtett családjáért, kisfiaiért. A mentés mellett hosszú ideje vállalt másodállást is, hogy biztosíthassa gyermekei minden szükségletét. Feleségének a roppant megrázkódtatás és a gyermekek egyedül nevelése mellett, a korábban felvett babaváró hitel törlesztését is viselnie kell. Márk családjának, két kicsi fiának gyűjtést indítottunk

 - szögezték le, ahogyan azt is: bármilyen apró adomány számít, legyen szó akár egy kávé áráról:

Egy életmentő családjáért. Mert aki egész életében értünk volt, most megérdemli, hogy mi is ott legyünk az övéiért 

- zárták soraikat. 
 

 

