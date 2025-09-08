Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Megrázó fejlemények érkeztek a lisszaboni siklótragédia kapcsán

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 17:41 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 17:49
A tragédiában összesen 16 ember vesztette életét.

Egy 82 éves férfit a harmadik brit áldozata a lisszaboni Glória siklóbalesetnek. A tragédiában összesen 16 ember vesztette életét.

A lisszaboni sikló balesetben összesen 16 ember vesztette életét Fotó: AFP /  AFP

Andrew David Kenneth Young is az áldozatok között volt, amikor szerdán, szeptember 3-án leszakadt a lisszaboni Glória sikló – tudatta a Mirror. Ő a harmadik brit, akinek a nevét megemlítették az elhunytak között. A 36 éves Kayleigh Gillian Smith és a 44 éves William Nelson is meghalt a balesetben.

Young családja a következő nyilatkozatban tisztelgett előtte:

Andrew David Kenneth Youngot a legtöbb ember Dave-ként ismerte. Perthshire-ben, Auchterarderben nőtt fel. 1980-ban Holyheadbe költözött, ahol hosszú karriert futott be vámtisztként. Egész életében közlekedésrajongó volt, nyugdíjasként szerette meglátogatni a világ különböző pontjain található történelmi vasutakat és villamosokat. Fiai, anyjuk és testvérei számára megnyugtató, hogy utolsó pillanatait annak a hobbinak szentelte, amely oly sok boldogságot okozott neki.

A siklótragédiát egy laza kábel elszakadása okozta, ami miatt a jármű lezuhant egy meredek dombon, majd egy épületnek ütközött és „mint egy kartondoboz” összeroskadt. A 16 halott között három brit, öt portugál, két dél-koreai, két kanadai, egy amerikai, egy ukrán, egy svájci és egy francia állampolgár volt. Huszonketten megsérültek a balesetben - emlélkeztet cikkében a Daily Star.

 

