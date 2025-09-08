Nem mond le a polgármester a lisszaboni siklótragédia után

Érvelésében a portugál főváros vezetője elmondta, hogy a tragikus siklóbalesetért közvetlenül nem okolható a hivatal, mindazonáltal vizsgálat folyik a karbantartási hiányosságok feltárása miatt.

A tragikus siklóbaleset után nem mond le Lisszabon polgármestere / Fotó: AFP / AFP

A polgármester nem mond le a siklóbaleset után

Elismerte a városvezetés politikai felelősségét Lisszabon polgármestere, Carlos Moedas vasárnap a portugál fővárosban a hét közepén történt siklóvasúti szerencsétlenségben, de kijelentette azt is, hogy emiatt nem mond le posztjáról – írja az MTI.

A Gloria nevű sikló egy kabinjának múlt szerdai kisiklása miatt 16-an meghaltak, 23-an pedig megsebesültek, nagy számban külföldi tursták. A hétvégén közzétett első hivatalos vizsgálati eredmények szerint a tragédiát az egymást egyensúlyban tartó két kabin közötti kábel elszakadása okozta.

Moedas a SIC Notícias televíziónak vasárnap azt nyilatkozta a polgármester, hogy a városvezetés politikai felelősséggel tartozik a tömegközlekedés működtetéséért, de nem tett semmi olyat, ami a konkrét esetben a karbantartás hiányosságához vagy mulasztáshoz vezetett volna a siklót üzemeltető Carris cégnél.

Továbbá hozzáfűzte:

Nem kell lemondania a közlekedésért felelős helyettesének sem.

Annak ellenére, hogy a baleset megtörtént a Carris dolgozóinak szakértelmét méltatta.

Hangsúlyozta azt is, hogy megteszi majd a szükséges lépéseket, amennyiben a felelősségek tisztázódnak a vizsgálat során.

Mindezt megelőzve, Marcelo Rebelo de Sousa portugál államfő is kijelentette, hogy a polgármesternek politikai értelemben felelőssége van a történtekért, viszont nem említette meg, hogy távoznia kellene a városvezetőnek a posztjáról.