Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem mond le a polgármester a lisszaboni siklótragédia után

sikló
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 07:43 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 07:46
lisszabonpolgármesterbaleset
Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere, úgy nyilatkozott, hogy bár elismeri a politikai felelősségét a lisszaboni siklóvasúton történt tragédia miatt, kizárt, hogy lemondjon.

Érvelésében a portugál főváros vezetője elmondta, hogy a tragikus siklóbalesetért közvetlenül nem okolható a hivatal, mindazonáltal vizsgálat folyik a karbantartási hiányosságok feltárása miatt. 

sikló
A tragikus siklóbaleset után nem mond le Lisszabon polgármestere / Fotó: AFP /  AFP

A polgármester nem mond le a siklóbaleset után

Elismerte a városvezetés politikai felelősségét Lisszabon polgármestere, Carlos Moedas vasárnap a portugál fővárosban a hét közepén történt siklóvasúti szerencsétlenségben, de kijelentette azt is, hogy emiatt nem mond le posztjáról – írja az MTI.

A Gloria nevű sikló egy kabinjának múlt szerdai kisiklása miatt 16-an meghaltak, 23-an pedig megsebesültek, nagy számban külföldi tursták. A hétvégén közzétett első hivatalos vizsgálati eredmények szerint a tragédiát az egymást egyensúlyban tartó két kabin közötti kábel elszakadása okozta.

Moedas a SIC Notícias televíziónak vasárnap azt nyilatkozta a polgármester, hogy a városvezetés politikai felelősséggel tartozik a tömegközlekedés működtetéséért, de nem tett semmi olyat, ami a konkrét esetben a karbantartás hiányosságához vagy mulasztáshoz vezetett volna a siklót üzemeltető Carris cégnél.

 

Továbbá hozzáfűzte: 

Nem kell lemondania a közlekedésért felelős helyettesének sem.

Annak ellenére, hogy a baleset megtörtént a Carris dolgozóinak szakértelmét méltatta. 

Hangsúlyozta azt is, hogy megteszi majd a szükséges lépéseket, amennyiben a felelősségek tisztázódnak a vizsgálat során.

Mindezt megelőzve, Marcelo Rebelo de Sousa portugál államfő is kijelentette, hogy a polgármesternek politikai értelemben felelőssége van a történtekért, viszont nem említette meg, hogy távoznia kellene a városvezetőnek a posztjáról. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu