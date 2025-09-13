Sokkoló felfedezés tett a NASA: így nézhettek ki a marslakók

Történelmi bejelentést tett a NASA: a kutatók szerint most találták meg a valaha volt legerősebb bizonyítékát annak, hogy egykor élet létezhetett a Marson. A vörös bolygón felfedezett különös párducfoltok akár ősi mikrobák nyomai is lehetnek.
A Perseverance marsjáró tavaly egy kiszáradt folyómederben különös, rozsdás színű kör alakú képződményeket talált. A NASA szakértői szerint ezek a foltok – amelyeket reakciófrontoknak neveznek – biológiai folyamatok nyomai lehetnek. A kőzetekben ugyanis olyan ásványokat mutattak ki, mint a vivianit és a greigit, amelyek a Földön bomló szerves anyagokból és mikrobák tevékenységéből jönnek létre.
Dr. Keyron Hickman-Lewis, a Londoni Egyetem kutatója szerint
a felfedezés rendkívül ígéretes, hiszen a földi mikrobák által hagyott nyomokhoz kísértetiesen hasonló képződményeket találtak a Marson.
Bár teljes bizonyosságról még nem beszélhetünk, a tudósok egy évnyi elemzés után úgy vélik, a leletek potenciális bioszignatúrát jelentenek – vagyis az élet legkomolyabb jeleit, amelyeket valaha kimutattak a vörös bolygón.
A kutatások középpontjában a Jezero-kráter áll, amelyet milliárd évekkel ezelőtt folyók és tavak borítottak. A tudósok szerint itt ideális körülmények uralkodhattak mikrobiális élet kialakulásához. Az ősi mikrobák a szénből, kénből és foszforból táplálkozhattak, melléktermékként pedig vasban gazdag ásványokat üríthettek, amelyek most párducfoltokként őrzik az emléküket.
Bár a Mars ma fagyos, száraz sivatag, egykor vízben gazdag, lakható környezet volt. A kutatók szerint ha élet kialakult, akkor leginkább a Föld extrém környezeteiben élő baktériumokhoz hasonlíthatott. Olyan egyszerű, ellenálló mikrobák lehettek, amelyek sós tavakban, mélyen a földkéregben vagy a sivatagokban is képesek túlélni. Komplexebb élőlények megjelenésére viszont aligha volt idő, hiszen a Mars légköre gyorsan elvékonyodott, felszínét pedig halálos sugárzás érte, írja a Daily Mail.
A kutatók hangsúlyozzák: bár a bizonyítékok erősek, még mindig nem zárható ki, hogy a foltok geológiai folyamatok eredményei. Ugyanakkor a felfedezés olyan áttörésnek számít, amely új irányba tereli a marsi élet utáni kutatást. Ha valóban bioszignatúrákról van szó, az emberiség történetének egyik legnagyobb tudományos felfedezésének lehetünk tanúi.
