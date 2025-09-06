Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
„Fogd be a szád” – összeszólalkozott az utas és a légiutas-kísérő, de ez még nem minden

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 12:00
Ráadásul nem maradt ennyiben!

Egy utast leszállítottak a gépről, miután egy légiutas-kísérő felszólította, mert az utas közbeszólt a repülés előtti biztonsági utasítások felolvasása közben. Az eset egy Texasba tartó American Airlines járaton történt, és az összetűzésről videó is készült.

Utast szállítottak le, beszólt a légiutas-kísérőnek
Utast szállítottak le, miután beszólt a légiutas-kísérőnek Fotó: Vladimir Tretyakov

Egy népszerű Instagram-videón jól látható, hogy egy nő azt mondja a légiutas-kísérőnek, hogy „fogja be a száját”, miközben a biztonsági protokollokat a repülőgép hangosbemondóján keresztül olvassák fel kedden egy Costa Ricából Dallasba tartó járaton.

A női légiutas-kísérő ezt követően odalépett a durva utashoz, és azonnal visszalökte, derül ki egy utastárs által készített felvételből.

Le akarsz szállni a gépről? Mert az lesz, ha nem követed az utasításokat

- mondta a légiutas-kísérő, miközben arra kérte kollégáit, hogy kapcsolják ki a telefont.

Az utas ezután megjátszotta a hülyét, és azt mondta: „Nem hallom”, amikor a légiutas-kísérő kérdezni kezdett tőle. A légiutas-kísérő közölte, hogy meg fogja kérni a pilótát, hogy szállítsa le, majd rá is szólt a videózó utasra, hogy ne folytassa a felvételt.

Az utas szomszédja, Jay Crenshaw elmondta, hogy együttérez a légiutas-kísérővel, de ugyanakkor megérti az utast is, aki láthatóan tisztában volt a hibájával.

Rossz reggele volt, és nyilvánvalóan valami miatt zavart vagy ingerült volt, amit a telefonban beszéltek meg. Megemlítette, hogy elvesztette a telefonját, és kölcsön kellett kérnie egyet. Egyáltalán nem mentegetem a viselkedését, de mindannyiunknak voltak már rossz napjai, és mondtunk már rossz dolgokat emiatt, csak minket nem filmeztek le. Remélem, az emberek emlékeznek erre, és egy kis kegyelmet adnak neki.

- mondta Crenshaw a New York Post-nak.

 

