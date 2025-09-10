Elon Musk szerdán elveszítette a „világ leggazdagabb embere” címet, amelyet az Oracle társalapítója, Larry Ellison vett át. Ellison vagyona 101 milliárd dollárral 393 milliárd dollárra emelkedett az Oracle keddi, kiemelkedően erős gyorsjelentését követően, ezzel megelőzve Musk 385 milliárd dolláros vagyonát a Bloomberg adatai szerint.

Elon Musk elveszítette a „világ leggazdagabb embere” címet, Larry Ellison vette át a helyét Fotó: AFP

Az Oracle részvényei 41%-ot ugrottak szerdán, ami 1992 óta a legnagyobb egynapos emelkedés. A vállalat a mesterséges intelligencia ügyfelek adatközponti kapacitása iránti hatalmas keresletből profitál. Safra Catz vezérigazgató kedden, a tőzsdezárás után közölte, hogy a negyedév során négy többmilliárd dolláros szerződést kötöttek, és a következő hónapokban továbbiakra számít – írja a CNN.

Larry Ellison és a ChatGPT kapcsolata

Az Oracle egyre inkább kulcsszereplővé vált az AI-cégek hatalmas számítási igényének kiszolgálásában. Júliusban a cég bejelentette, hogy 4,5 gigawatt áramot biztosít az OpenAI számára, amely a ChatGPT anyavállalata. Ben Reitzes, a Melius Research elemzője a befektetőknek írt jegyzetében „megdöbbentőnek” nevezte az Oracle 455 milliárd dolláros AI-megrendelésállományát.

Larry Ellison, aki az Oracle legnagyobb egyéni részvényese, a részvények további emelkedése esetén még szilárdabban birtokolhatja a világ leggazdagabb emberének címét. A közel 700 milliárd dolláros piaci értékű vállalat most a 13. legértékesebb részvény, és közel áll ahhoz, hogy átlépje az 1000 milliárd dolláros értékelést. A Bloomberg szerint Ellison vagyonának egynapos növekedése az eddigi legnagyobb, amit valaha mértek.