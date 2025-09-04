Borzalmas: megerőszakolták a fogyatékkal élő lányt a randevún

Egy csehországi fiatal lány első romantikus találkozása, végül rémálommá vált Prágában. A találkozó Prága Malešice nevű városrészében, egy parkban történt, ahol nem sokkal később a fiú két ismerőse is csatlakozott hozzá.

A fiatal lány izgatottan várta első találkozását a közösségi médián megismert fiúval, ami végül szörnyű fordulatot vett / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A lány azonnal jelentette a bűncselekményt

A három férfi a lány tiltakozása és segítségkérése ellenére szexuális erőszakot követett el ellene. Az incidens után eltulajdonították a lány mobiltelefonját és aranyláncát is. A lány az esetet azonnal bejelentette a rendőrségen, amely gyorsan elkezdte keresni az elkövetőket. Körülbelül 14 órával a történtek után a férfiakat egy szállóban találták meg. A 22 és 25 év közötti szlovákul beszélő fiatalokat szexuális erőszakkal vádolták, amelyért akár 12 év börtönbüntetés is kiszabható. Két férfi ellen lopás miatt is eljárás indult. A nyomozó indítványozta a gyanúsítottak előzetes letartóztatását. A rendőrség nem közölte az áldozat életkorát, illetve fogyatékosságának pontos típusát. - írja a Parameter.