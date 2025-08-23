Hamarosan szabadulhat a börtönből Madeleine McCann feltételezett gyilkosa

Jövő hónapban szabadul a börtönből Christian Brueckner, akit meggyanúsítottak a hatóságok, hogy köze lehet a 17 évvel ezelőtt Portugáliában eltűnt, brit kislány, Madeleine McCann ügyéhez. Az ügyészek azt remélték, hogy vádat emelhetnek Brueckner ellen, mielőtt letölti a nemi erőszakért rá kirótt hét éves büntetését.

A kis Madeleine McCann 17 éve tűnt el nyomtalanul Portugáliában. Azóta sem találják a holttestét Fotó: AFP

Úgy néz ki, hogy a német nyomozók alulmaradtak az idővel folytatott versenyfutásban, mivel minden erőfeszítésük dacára sem találtak perdöntő bizonyítékot, amely alapján vádat emelhetnének az erőszaktevő férfi ellen, Madeleine eltűnése kapcsán. A német ügyészek még 2020 júniusában Bruecknert nevezték meg a Madeleine-ügy fő gyanúsítottjának, de – bizonyíték hiányában – vádat azóta sem emeltek ellene.

Brueckner egy rozoga parasztházban élt a portugáliai Praia da Luz szélén, amikor Madeleine 17 évvel ezelőtt a környéken eltűnt.

A német hatóságok azt remélték, hogy a börtönben elkövetett bűncselekmények miatt Bruecknerre kiszabott büntetések januárig még a rácsok mögött tartják őt, ám júniusban váratlanul egy volt rendőr kifizette az ezek miatt kiszabott pénzbírságot, így Brueckner szeptember 17-én szabadulhat.

A német hatóságok átkutatták Brueckner portugáliai lakhelyének környékét, de nem találtak perdöntő bizonyítékot Fotó: AFP

Szigorú felügyelet elrendelését kérik a hatóságok Madeleine McCann feltételezett gyilkosára

A Mirror számolt be nemrég arról, hogy a német hatóságok szigorú korlátozásokat akarnak rá kiszabni, amikor szabadul.

Azt követelik, hogy jelöljék meg a 48 éves férfit és vegyék el az útlevelét, mert attól tartanak, hogy eltűnhet.

Ezt olyan fogvatartottak esetében szokták kérni, akik súlyos bűncselekményekért kiszabott büntetésüket töltötték le, de továbbra is magas kockázatú személynek minősülnek.

Bruecknernek tilos lenne iskolák, óvodák vagy más, gyermekek által rendszeresen látogatott helyek közelébe mennie. Rendszeresen be kellene jelentkeznie a helyi rendőrkapitányságon, és a lakcímváltoztatáshoz is előzetes engedélyt kellene kérnie.

Brueckner szeptemberben szabadul. Nemi erőszakért ítélték el, mielőtt gyanúsított lett a Madeleine McCann ügyben is Fotó: AFP

A nemi erőszak miatti börtönbüntetéséből szeptember 17-én szabaduló Brueckner jövő héten áll a vádhatóság elé és miután továbbra sincs bizonyíték arra, hogy köze lenne a kis Madeleine eltűnéséhez, várhatóan kérelmezni fogja ezen szigorú feltételek eltörlését.