Sokkoló: 66 éves férfi meg akart erőszakolni egy idős asszonyt Balázsfalván!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 16:08
Az asszonyhoz még időben jöttek segíteni.
Amy Mans
A szerző cikkei

Egy 66 éves férfi ittas állapotban engedély nélkül hatolt be egy házba, és megpróbált szexuális kapcsolatot létesíteni egy 77 éves nővel, Balázsfalván.

alt=A férfi ittas állapotban próbált erőszakos szexuális aktust létesíteni a 77 éves asszonnyal
A férfi ittas állapotban próbált erőszakos szexuális aktust létesíteni a 77 éves asszonnyal / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A férfit azonnal letartóztatták

A cselekményt a nő élettársa akadályozta meg – tájékoztatott az Alba Megyei Rendőr-főkapitányság, az információt az Agerpres közölte.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi jogosulatlanul lépett be az ingatlanba. Az ügyben a rendőrség nemi erőszak kísérlete és magánlaksértés kísérlete miatt indított eljárást az ügyben. - írja a Maszol.

 

 

