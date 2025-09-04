Sokkoló: 66 éves férfi meg akart erőszakolni egy idős asszonyt Balázsfalván!

Egy 66 éves férfi ittas állapotban engedély nélkül hatolt be egy házba, és megpróbált szexuális kapcsolatot létesíteni egy 77 éves nővel, Balázsfalván.

A férfi ittas állapotban próbált erőszakos szexuális aktust létesíteni a 77 éves asszonnyal / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A férfit azonnal letartóztatták

A cselekményt a nő élettársa akadályozta meg – tájékoztatott az Alba Megyei Rendőr-főkapitányság, az információt az Agerpres közölte.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi jogosulatlanul lépett be az ingatlanba. Az ügyben a rendőrség nemi erőszak kísérlete és magánlaksértés kísérlete miatt indított eljárást az ügyben. - írja a Maszol.