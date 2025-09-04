Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Kövér László részvétét fejezte ki a lisszaboni siklóvasút tragikus balesete miatt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 09:50
A Portugál házelnöknek üzent Kövér László.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke részvétét fejezte ki José Pedro Aguiar-Brancó portugál házelnöknek a lisszaboni Elevador da Glória tragikus balesete miatt - tájékoztatta Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke csütörtökön az MTI-t.

KÖVÉR László
Kövér László azonnal reagált a tragédiára.
Fotó: Máthé Zoltán /  MTI

Kövér László a gyásztáviratában azt írta: 

Mély megrendüléssel értesültem a lisszaboni Elevador da Glória tragikus balesetéről, amely számos emberéletet követelt. Engedje meg, hogy a magyar Országgyűlés nevében őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezzem ki Önnek, az áldozatok családtagjainak, valamint a portugál nemzetnek a gyász e pillanataiban.

Kérem, Elnök Úr, fogadja legmélyebb részvétemet és őszinte nagyrabecsülésemet

 - fogalmazott Kövér László a lisszabon siklóvasút balesetről.

 

