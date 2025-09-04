Sokkoló részletek: Ez okozta a lisszaboni siklóvasút tragédiáját - Videó

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az ország mély megrendüléssel fogadta a hírt, hogy 15 ember vesztette életét a 140 éves lisszabon siklóvasút kisiklása során a belvárosában, amely az Elevador da Glória Lisszabon három siklóvasútjának egyike. A hatóságok közlése szerint további 18 személy került kórházba, közülük öten súlyos állapotban. Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere „tragikus pillanatnak” nevezte az esetet a város számára, miközben meglátogatta a sérülteket a kórházban – írja a Magyar Nemzet.

Lisszabon siklóvasút tragédia: Sokkoló részletek derültek ki, hogy mi okozta a szörnyű balesetet Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália elnöke kifejezte „együttérzését és szolidaritását az érintett családokkal". A kormány nemzeti gyásznapot hirdetett csütörtökre. Szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, hogy a fékrendszer meghibásodott, ami miatt a jármű kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott.

Mindenki futni kezdett, mert azt hittük, hogy [a kocsi] nekimegy az alatta lévőnek. De a kanyarban leesett és nekiütközött egy épületnek

– nyilatkozta Teresa d'Avó, aki ott volt a helyszínen.

A Carris, Lisszabon tömegközlekedési vállalatának vezetője a baleset helyszínére látogatott, és közleményben hangsúlyozta, hogy a siklóvasúton rendszeresen elvégezték a szükséges karbantartási munkálatokat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök „megdöbbentőnek” nevezte a „szörnyű balesetet”.

Fotó: AFP

A Gloria siklóvasút 1885 óta Lisszabon ikonikus látványossága, amely 275 méteres utat tesz meg a Restauradores tértől a festői Bairro Alto negyedig. A meredek utcákon közlekedő sárga járművek nemcsak a turisták, de a helyiek körében is népszerűek. A hatóságok közölték, hogy még korai lenne megállapítani a baleset pontos okát, a vizsgálatok folyamatban vannak.