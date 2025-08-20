UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet - videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 11:52
Augusztus 20. alkalmából adták át a magas rangú kitüntetést a magyar űrhajósoknak.
Kapu Tibornak és Farkas Bertalannak, az első és a második magyar űrhajósnak ítélték oda idén a Magyar Szent István-rendet a nemzeti ünnep alkalmából. A díjazottakat Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte és méltatta teljesítményüket. A díjátadáson megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is. Farkas Bertalan meghatottan vette át a kitüntetést, és köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy a magyar űrprogram tekintélyt szerzett Magyarországnak, egyúttal sok sikert kívánt a következő magyar űrhajósoknak.

Fotó: Bodnár Boglárka

Kapu Tibor élete legnagyobb elismerésének nevezte a Magyar Szent István-rendet. Köszönetet mondott kollégáinak, akik segítették a küldetésében, és arról is beszélt, hogy jövőjét az űrkutatásban képzeli el.

A Magyar Szent István-rend a legmagasabb rangú állami kitüntetés, amelyet a 2011 óta adnak át a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismeréséül.

Kapu Tibor hétfőn tért haza Magyarországra több hónapos távollét és majdnem kéthetes űrmisszió után. A kutatóűrhajós az Axiom–4-küldetés négyfős legénységének tagjaként 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint hatvan kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszulával július 15-én érkezett meg a Földre. Kapu Tibor a második magyar űrhajós, aki negyvenöt évvel Farkas Bertalan küldetése után eljutott a világűrbe.

