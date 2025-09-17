Kormányinfó élőben: mutatjuk a legfontosabb bejelentéseket

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a mai kormányülésen született döntésekről, valamint az aktuális politikai, közéleti és gazdasági eseményekkel kapcsolatban ad tájékoztatást 16 órától a Kormányinfón.

Döntés született a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről

Gulyás Gergely elmondta: a nyugdíjas infláció mértéke az 4,8 százalék, ebből következik, hogy 1,6 százalékos emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg. Ez azt jelenti, hogy az idei éveben

átlagosan 51,155 forintot kell kifizetni a nyugdíjasoknak.

A kifizetendő összeg nagy részét a novemberi nyugdíjjal postázzák, míg a maradék a decemberi nyugdíjkifizetéskor fog megérkezni. Hozzátette: 112 milliárd forintba fog ez kerülni, ez az összeg rendelkezésre áll a költségvetésben.

Nemzeti konzultáció indul az adórendszerről

Gulyás Gergely szerint a kormány nemzeti konzultációt indít az adórendszerről, amelyben többek között kérdések között szerepel a családi adókedvezmények megőrzése, az egy, vagy többkulcsos adórendszer kérdése is.

Brüsszel hosszú ideje a mostani adórendszer felszámolását szeretné, és ennek vannak Magyarországon is követői, ezért is fontos ez a vita. Ráadásul a közteherviselés mindenkinek fontos

– tette hozzá.

Hasít az Otthon Start Program

A második héten is óriási volt az érdeklődés, átlagosan több mint napi ezer ember volt, aki hiteligénylést nyújtott be. Ez azt jelenti, hogy két hét után több mint 10 ezer hiteligénylés van a bankok előtt. A számokból most is látni lehet, hogy az érdeklődés országos szintű, az egész országot mozgatja meg ez a program, és az egész országban jelent segítséget, nem csak nagyvárosokban, fővárosban, megyei jogú városokban, kisebb városokban is.

