Karácsony Gergely főpolgármester szerint jó, hogy kigyulladtak a BKV buszok

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 17:05 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 17. 17:33
A főpolgármester szerint minden rendben van.

Karácsony Gergely főpolgármester „veszélyesnek tűnőnek” nevezi a buszok kigyulladását és a tíz méternél is magasabb lángcsóvákat, miközben a BKV már augusztusban közölte – belső vizsgálatuk eredményeire hivatkozva –, hogy minden rendben van, nincs ok pánikra. Ennek ellenére még a múlt héten is történt egy újabb busztűz

Bizonyos szempontból jó, ha vannak ilyen nagyon feltűnő, nyilván veszélyesnek tűnő dolgok, mert felhívják a figyelmet arra, hogy ezt a játékot - tehát a spanyol fal mögött -, nagyon komoly munka van, hogy ezek a buszok mindennap ki tudjanak jönni a garázsból

 

Nem egyértelmű az sem, milyen „háttérmunkára” utal, hiszen a járműveknek elvileg hibátlan állapotban kellene forgalomba állniuk, ezzel szemben egész nyáron csak kapkodták a fejüket az utasok. Továbbra is kérdés, miért nem fordítottak elegendő pénzt a buszok megfelelő karbantartására és időben történő cseréjére.

A teljes videót itt tudja megnézni:

 

