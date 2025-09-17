Orbán Viktor: Az Európai Unió versenyképessége romokban

Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban. A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan. Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb – fogalmazott Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében.
,,Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk. Sikerülni is fog!
Elindítottuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.
Elindítottuk az Európában egyedülálló, családbarát adóforradalmat.
Az orosz energiáról való esztelen leválás helyett és a zöldenergia okos felhasználásával megvédtük a rezsicsökkentést.
Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!"
- fogalmazott a miniszterelnök.
