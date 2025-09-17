Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: Az Európai Unió versenyképessége romokban

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 16:48
unióEurópa
Brüsszel tévúton jár a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor szerint Mario Draghi már egy éve megkongatta a vészharangokat.

Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban. A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan. Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb – fogalmazott Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében.

Brüsszel tévúton jár a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor szerint Mario Draghi már egy éve megkongatta a vészharangokat.
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Brüsszel tévúton jár Orbán Viktor szerint

,,Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk. Sikerülni is fog!
Elindítottuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.
Elindítottuk az Európában egyedülálló, családbarát adóforradalmat.
Az orosz energiáról való esztelen leválás helyett és a zöldenergia okos felhasználásával megvédtük a rezsicsökkentést.
Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!"

- fogalmazott a miniszterelnök.

 

