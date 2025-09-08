HPV-oltás 2025: szeptember 12-ig kell dönteni

Rozi lányom most kezdi a hetedik osztályt. Persze mi sem kezdtünk előbb készülődni, a nyár utolsó napjaiban derült ki, hogy nem jó a tornacipő, nincs meg az ünneplős blúz, eltörtek a vonalzók, satöbbi. Csak az elég jó szülőségre hajtok, a tökéletes nem érdekel. Ezzel nyugtattam magam.

Most, hogy eltelt egy hét, és én azt hittem, belerázódunk a koránkelés, káosz és kedvetlenség – a három K – hangulatába, a szekrény tetején még mindig ott sorakoznak a tavalyi tornacipők, a könyvek fölött pedig máris ott fekszik egy fontos fehér papír, rajta nagy betűkkel: „Szülői nyilatkozat a HPV elleni oltásról”.

Minden este rápillantok, minden este újra elolvasom, HPV-oltás 2025 - és minden este eltolom egy kicsit arrébb. Szeptember 12. a határidő. Addig kell eldöntenünk, hogy kérjük-e az oltást, ami nem kötelező, de most, hetedikben ingyen van. És ez valahogy sokkal nehezebbé teszi: ami kötelező, azon nem kell gondolkodni, ami választás, abban ott a súlya annak, hogy mi döntünk.

HPV-oltás - nem csak lányoknak!

Sok szülő még mindig úgy gondol a HPV-oltásra, mint valami „lányos ügyre”, pedig évek óta a fiúk is ugyanúgy jogosultak rá hetedikben, szintén térítésmentesen. A HPV nemcsak méhnyakrákot okozhat, hanem férfiaknál is komoly betegségek, például szájüregi vagy torokdaganatok hátterében állhat. A HPV-oltás 2025 program célja ezért mindkét nem védelme – a fiúk oltása nemcsak őket védi, hanem a jövőbeli partnereiket is. Ez a gondolat mindig megfog, hiszen nemcsak a lányom egészségéről van szó, hanem az egész közösségről, ahol felnő.

A HPV-ről évekkel ezelőtt hallottam először, amikor az orvosok egyre gyakrabban kezdték emlegetni, hogy ez a vírus okozza a legtöbb méhnyakrákos megbetegedést. Akkor még messzinek tűnt ez az egész: a lányom kicsi volt, és úgy éreztem, ráérünk majd ezzel foglalkozni.

Most viszont itt van az idő, itt van a HPV-oltás 2025: a hetedikes gyerekeknek felajánlják az oltást, pontosan azért, hogy még az előtt védettek legyenek, hogy találkoznának a vírussal. Hiszen a HPV nagyon gyakori, tulajdonképpen a legtöbb ember elkapja valamikor az élete során. Sokszor nyom nélkül elmúlik, de néha komoly bajt okoz: nemcsak méhnyakrákot, hanem torok- és szájüregi daganatokat, más betegségeket is.