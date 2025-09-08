HPV-oltás 2025: szeptember 12-ig kell dönteni

Rozi lányom most kezdi a hetedik osztályt. Persze mi sem kezdtünk előbb készülődni, a nyár utolsó napjaiban derült ki, hogy nem jó a tornacipő, nincs meg az ünneplős blúz, eltörtek a vonalzók, satöbbi. Csak az elég jó szülőségre hajtok, a tökéletes nem érdekel. Ezzel nyugtattam magam.
Most, hogy eltelt egy hét, és én azt hittem, belerázódunk a koránkelés, káosz és kedvetlenség – a három K – hangulatába, a szekrény tetején még mindig ott sorakoznak a tavalyi tornacipők, a könyvek fölött pedig máris ott fekszik egy fontos fehér papír, rajta nagy betűkkel: „Szülői nyilatkozat a HPV elleni oltásról”.
Minden este rápillantok, minden este újra elolvasom, HPV-oltás 2025 - és minden este eltolom egy kicsit arrébb. Szeptember 12. a határidő. Addig kell eldöntenünk, hogy kérjük-e az oltást, ami nem kötelező, de most, hetedikben ingyen van. És ez valahogy sokkal nehezebbé teszi: ami kötelező, azon nem kell gondolkodni, ami választás, abban ott a súlya annak, hogy mi döntünk.
Sok szülő még mindig úgy gondol a HPV-oltásra, mint valami „lányos ügyre”, pedig évek óta a fiúk is ugyanúgy jogosultak rá hetedikben, szintén térítésmentesen. A HPV nemcsak méhnyakrákot okozhat, hanem férfiaknál is komoly betegségek, például szájüregi vagy torokdaganatok hátterében állhat. A HPV-oltás 2025 program célja ezért mindkét nem védelme – a fiúk oltása nemcsak őket védi, hanem a jövőbeli partnereiket is. Ez a gondolat mindig megfog, hiszen nemcsak a lányom egészségéről van szó, hanem az egész közösségről, ahol felnő.
A HPV-ről évekkel ezelőtt hallottam először, amikor az orvosok egyre gyakrabban kezdték emlegetni, hogy ez a vírus okozza a legtöbb méhnyakrákos megbetegedést. Akkor még messzinek tűnt ez az egész: a lányom kicsi volt, és úgy éreztem, ráérünk majd ezzel foglalkozni.
Most viszont itt van az idő, itt van a HPV-oltás 2025: a hetedikes gyerekeknek felajánlják az oltást, pontosan azért, hogy még az előtt védettek legyenek, hogy találkoznának a vírussal. Hiszen a HPV nagyon gyakori, tulajdonképpen a legtöbb ember elkapja valamikor az élete során. Sokszor nyom nélkül elmúlik, de néha komoly bajt okoz: nemcsak méhnyakrákot, hanem torok- és szájüregi daganatokat, más betegségeket is.
Azt hiszem, a nehézség abból is fakad, hogy mi, szülők még mindig másképp gondolkodunk az oltásokról, mint a nagyszüleink idején. Amikor én gyerek voltam, nem volt kérdés: sorakoztunk az iskolai folyosón, és kaptuk a kötelező oltásokat. Nem volt Facebook, ahol rémhírek és ellenérvek keringtek, és nem volt ekkora választási szabadság. A mai helyzet sokkal jobb is, meg nehezebb is: megkapjuk az információt, mérlegelhetünk, dönthetünk – de ez a döntés súlyosabb is, hiszen a felelősség is a miénk.
Az orvosok egyébként egyértelműek: a HPV elleni vakcina az egyik legjobban bevizsgált oltás, több mint 125 országban használják, és ahol régóta elérhető, ott már látszanak az eredmények: csökkent a méhnyakrák és más, HPV okozta daganatok előfordulása. Az oltást két adagban adják, hónapokkal eltolva, és a fiatal szervezet reagál rá a legjobban. Ezért olyan fontos, hogy még a szexuális élet megkezdése (Szent ég!) előtt kerüljön sor rá.
A történet hosszabb múltra nyúlik vissza, mint elsőre hinnénk. A HPV-t az 1980-as években kötötték össze a méhnyakrákkal, és több évtizedes kutatómunka vezetett oda, hogy 2006-ban elkészült az első vakcina. Magyarország 2014-ben csatlakozott az oltási programhoz: először a hetedikes lányok kapták meg ingyen, majd 2020-ban a fiúk is bekerültek a programba. Ez egy mérföldkő volt, hiszen világossá vált: a HPV elleni védelem nem csupán női ügy, hanem közösségi felelősség.
Az iskolai kampányoltásoknak egyébként régi hagyománya van Magyarországon. A mi szüleink és nagyszüleink még sorban álltak a TBC elleni védőoltásért, és a közösségi immunitásnak köszönhető, hogy ma már nem hallunk járványokról, amelyek egykor gyerekek életét veszélyeztették. Az oltási programok sikere pont abban rejlik, hogy minél több gyerek védett lesz, annál kevésbé terjedhet a kórokozó. Ezért fontos, hogy a HPV-oltást se lányos, választható „extrának” tekintsük, hanem egy lehetőségnek, ami hosszú távú védelmet ad.
Ha őszinte vagyok, én is a szülői csoportban kapom a legtöbb információt és érvet – meg ellenérvet is. Van, aki már rég beadta a papírt, mert személyesen ismer olyat, akinek az életét alapjaiban változtatta meg egy HPV-hoz köthető betegség. Más inkább kivár, és azt mondja, túl sok az oltás a gyerekeknek, nem biztos, hogy mindegyikre szükség van. Én valahol a kettő között vagyok, és minden este újra mérlegelem a döntést. Érzem, hogy ez a HPV-oltás 2025 dilemma nemcsak a mostani Roziról szól, aki a barátnőivel még csak kirándulni és pizzázni jár, hanem a jövőbeli Roziról is, aki majd egyetemista lesz, remélhetőleg szerelmes, azután családot alapít – és lehet, hogy egyszer megköszöni, hogy akkor szeptemberben aláírtam azt a papírt.
Ami a dilemmát illeti, megértem mindkét oldalt. Minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, és ez a döntés nem egy hétre, hanem évtizedekre szól. Szeptember 12-ig van időnk, hogy visszaadjuk a papírt, és akkor Rozit – vagy épp a fiútársait – az iskolában, sorban állás nélkül beoltják. Ha nem, akkor idén kimarad.
Még egy gondolat, a heves indulatokhoz, amit saját szülői csoportunkban is tapasztaltam. A HPV-oltásról szóló érvek és ellenérvek tárháza szerintem nem arról szól, hogy jó vagy rossz szülők vagyunk-e. Arról szól, hogy mérlegelünk, kérdezünk, utánanézünk. És arról is, hogy a gyerekeinknek adjunk esélyt egy egészségesebb jövőre, akár úgy, hogy oltatunk, akár úgy, hogy később hozunk más döntést. Az biztos, hogy a szeretet és a felelősség mindkét úton ott van.
Én pedig minden este visszanézek a konyhaasztalon fekvő papírra, és érzem, hogy ez a döntés nem egyszerű, de fontos. Még van pár napom gondolkodni. És ha te is ott ülsz a HPV-oltás 2025-ös papírja fölött, tudd: nem vagy egyedül.
Anna
