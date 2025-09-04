Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Forróság és kánikula csap le ránk – Nem szabadulunk a melegtől szeptemberben sem

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 06:00
melegkánikula
Továbbra is hőségre számíthatunk. Mutatjuk, milyen lesz az időjárás a következő napokban!

Az ősz eleje nem hoz enyhülést: a hét második felében tovább fokozódik a kánikula. A koponyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint szeptember 4-én, csütörtökön és 5-én, pénteken ismét harminc fok fölé emelkedik a hőmérséklet, de zivatarok is megzavarhatják a forró napokat.

Ilyen lesz az időjárás a következő napokban
Fotó: Köpönyeg.hu

Ilyen időjárás vár ránk

A csütörtöki nap jellemzően napos és forró időjárással indul, a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 30 °C-ot, míg hajnalban 17 °C körül alakul a minimum. A légmozgás mérsékelt, 12 km/h-s szél fúj, csapadék azonban nem várható. 

Pénteken fokozódik a hőség: a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 31 °C-ot, a legalacsonyabb pedig 20 °C körül alakul. A szél enyhén élénkül, 17 km/h-val fújhat. A forróság mellett a nap nagy része napos lesz, csapadék nem valószínű. 

 

