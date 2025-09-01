Őszi hőség és zivatarok: ilyen időjárás vár minket a hét elején

Szeptember első napjai igazi időjárási hullámvasutat ígérnek – a Köpönyeg előrejelzése szerint a hét elején egyszerre lesz részünk kánikulában, nyári zivatarokban és őszt idéző lehűlésben.

A meleg időjárás egyelőre velünk marad Fotó: Köpönyeg.hu

Így alakul az időjárás a hét első felében

Hétfőn, szeptember 1-jén a hőmérséklet csúcsértéke 31 fok körül alakul, vagyis újra beköszönt a hőség. A napsütés lesz túlsúlyban, de a forróság sokak számára megterhelő lehet, hiszen a hajnal még viszonylag friss, 18 fok körüli hőmérsékletet mutat majd.

Kedden, szeptember 2-án szintén 31 fokos maximumra számíthatunk, ám a nyugodt nyári időt záporok, sőt, helyenként heves zivatarok zavarhatják meg. A friss reggeli 18 fok után délután ismét igazi nyár tombol majd, ám a viharos égkép sokakat meglephet.

Szerdán, szeptember 3-án azonban fordulat jön: a nappali csúcshőmérséklet már csak 27 fok körül alakul, tehát mérséklődik a hőség. A napos, gomolyfelhős idő sokak számára megkönnyebbülést hozhat, a reggeli 17 fokos hőmérséklet pedig már az ősz közeledtét idézi. A hét eleji időjárás tehát igazi kavalkádot tartogat: a nyári kánikula, a viharos zivatarok és az enyhébb őszi hangulat mind megjelenik – így érdemes esernyőt és napszemüveget egyaránt kéznél tartani.