Őszi hőség és zivatarok: ilyen időjárás vár minket a hét elején

Szeptember első napjai igazi időjárási hullámvasutat ígérnek – a Köpönyeg előrejelzése szerint a hét elején egyszerre lesz részünk kánikulában, nyári zivatarokban és őszt idéző lehűlésben.
Hétfőn, szeptember 1-jén a hőmérséklet csúcsértéke 31 fok körül alakul, vagyis újra beköszönt a hőség. A napsütés lesz túlsúlyban, de a forróság sokak számára megterhelő lehet, hiszen a hajnal még viszonylag friss, 18 fok körüli hőmérsékletet mutat majd.
Kedden, szeptember 2-án szintén 31 fokos maximumra számíthatunk, ám a nyugodt nyári időt záporok, sőt, helyenként heves zivatarok zavarhatják meg. A friss reggeli 18 fok után délután ismét igazi nyár tombol majd, ám a viharos égkép sokakat meglephet.
Szerdán, szeptember 3-án azonban fordulat jön: a nappali csúcshőmérséklet már csak 27 fok körül alakul, tehát mérséklődik a hőség. A napos, gomolyfelhős idő sokak számára megkönnyebbülést hozhat, a reggeli 17 fokos hőmérséklet pedig már az ősz közeledtét idézi. A hét eleji időjárás tehát igazi kavalkádot tartogat: a nyári kánikula, a viharos zivatarok és az enyhébb őszi hangulat mind megjelenik – így érdemes esernyőt és napszemüveget egyaránt kéznél tartani.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.