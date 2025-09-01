Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Őszi hőség és zivatarok: ilyen időjárás vár minket a hét elején

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 06:00
Mutatjuk, milyen idővel érkezik meg az ősz.

Szeptember első napjai igazi időjárási hullámvasutat ígérnek – a Köpönyeg előrejelzése szerint a hét elején egyszerre lesz részünk kánikulában, nyári zivatarokban és őszt idéző lehűlésben.

A meleg időjárás egyelőre velünk marad
A meleg időjárás egyelőre velünk marad  Fotó: Köpönyeg.hu

Így alakul az időjárás a hét első felében

Hétfőn, szeptember 1-jén a hőmérséklet csúcsértéke 31 fok körül alakul, vagyis újra beköszönt a hőség. A napsütés lesz túlsúlyban, de a forróság sokak számára megterhelő lehet, hiszen a hajnal még viszonylag friss, 18 fok körüli hőmérsékletet mutat majd.

Kedden, szeptember 2-án szintén 31 fokos maximumra számíthatunk, ám a nyugodt nyári időt záporok, sőt, helyenként heves zivatarok zavarhatják meg. A friss reggeli 18 fok után délután ismét igazi nyár tombol majd, ám a viharos égkép sokakat meglephet. 

Szerdán, szeptember 3-án azonban fordulat jön: a nappali csúcshőmérséklet már csak 27 fok körül alakul, tehát mérséklődik a hőség. A napos, gomolyfelhős idő sokak számára megkönnyebbülést hozhat, a reggeli 17 fokos hőmérséklet pedig már az ősz közeledtét idézi. A hét eleji időjárás tehát igazi kavalkádot tartogat: a nyári kánikula, a viharos zivatarok és az enyhébb őszi hangulat mind megjelenik – így érdemes esernyőt és napszemüveget egyaránt kéznél tartani.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
