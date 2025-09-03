Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Vigyázat visszatér a kánikula, a nyár utolsó nagy rúgása várható ekkor

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 06:30
Még megmutatja az időjárás, hogy képes jót is adni.
Szerdán gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég. Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar. 25 és 30 fok közé mérséklődik a meleg.

Visszatért a tavaszias időjárás: napsütéssel teli napoknak nézhetünk elébe
Fotó: UNSPLASH

Csütörtökön sok napsütésre van kilátás némi fátyol- és gomolyfelhőzettel. Kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél megélénkül. 30 fok körüli nyárias időnk lesz.

Péntek és szombat mindkét nap sokat süt a nap, nem várható csapadék. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Folytatódik a nyárias, szinte strandidő 29-30 fokos maximumokkal - írja a Köpönyeg.

 

