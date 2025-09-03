Vigyázat visszatér a kánikula, a nyár utolsó nagy rúgása várható ekkor

Szerdán gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég. Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar. 25 és 30 fok közé mérséklődik a meleg.
Csütörtökön sok napsütésre van kilátás némi fátyol- és gomolyfelhőzettel. Kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél megélénkül. 30 fok körüli nyárias időnk lesz.
Péntek és szombat mindkét nap sokat süt a nap, nem várható csapadék. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Folytatódik a nyárias, szinte strandidő 29-30 fokos maximumokkal - írja a Köpönyeg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.